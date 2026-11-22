Kasparo Jakučionio atstovaujama ekipa išvykoje 129:132 nusileido Filadelfijos „76ers“ krepšininkams ir su viena pergale bei 16 pralaimėjimų išlieka blogiausią rezultatą lygoje turinčia komanda.
Milvokio klubui nepadėjo net įspūdingas Tylerio Herro pasirodymas. Gynėjas pelnė 50 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Tai buvo rezultatyviausios jo karjeros rungtynės.
Vis dėlto daugiausia diskusijų sukėlė paskutinės susitikimo sekundės.
„76ers“ pirmaujant 130:129 ir iki rungtynių pabaigos likus 4,8 sek., LeBronas Jamesas iš užribio perdavė kamuolį Joeliui Embiidui.
Bandydamas išvengti tyčinės pražangos, aukštaūgis judėjo palei galinę liniją, tačiau kaire koja užmynė užribį. Teisėjai šio pažeidimo nepastebėjo.
T. Herro galiausiai prasižengė prieš J. Embiidą likus 1,5 sek., o šis realizavo abi baudas ir padidino Filadelfijos persvarą iki 132:129.
Paskutinėje atakoje T. Herro pataikė sudėtingą tritaškį, kuris būtų išplėšęs pratęsimą, tačiau peržiūrėjus vaizdo įrašą nustatyta, kad kamuolys iš gynėjo rankų išskrido jau pasibaigus rungtynių laikui.
Po susitikimo T. Herro pripažino teisėjų klaidą, tačiau jų pernelyg nekritikavo.
„Jis tikrai užmynė užribį. Vis dėlto tai buvo sudėtingas epizodas, nes kamuolys buvo išmetamas iš kitos aikštės pusės. Kad teisėjai tai pastebėtų, vienas jų turėjo būti prie tos galinės linijos.
Tai buvo sunkiai pastebimas epizodas. Suprantu, kodėl taip nutiko. O man tiesiog reikėjo šiek tiek greičiau išmesti kamuolį. Maniau, kad dar turiu truputį daugiau laiko“, – kalbėjo T. Herro.
Jo komandos draugas Jaime Jaquezas atkreipė dėmesį, kad nepastebėtas užribis galėjo paveikti ir tolimesnius T. Herro veiksmus.
Gynėjas, pamatęs J. Embiido pažeidimą, akimirkai sulėtėjo, nes tikėjosi teisėjų švilpuko.
„Nežinau, kur tiksliai teisėjai turėjo stovėti, tačiau tai buvo labai svarbus kampas, iš kurio reikėjo stebėti situaciją. Nežinau“, – svarstė J. Jaquezas.
„Bucks“ nebegalėjo prašyti teisėjų sprendimo peržiūros, nes savo trenerio iššūkį jau buvo išnaudojusi likus 1 min. 42 sek., kai buvo vertinama pražanga prieš Kyle’ą Kuzmą.
Sekmadienio rytą NBA dar nebuvo paskelbusi oficialios paskutinių dviejų rungtynių minučių teisėjavimo ataskaitos.
Milvokio ekipa patyrė 13-ąjį pralaimėjimą paeiliui, o „76ers“ iškovojo 14-ąją pergalę per 17 susitikimų.
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