Dvejetų pusfinalyje lietuvė su Bella Payne 5:7, 5:7 neatsilaikė prieš Salakthip Ounmuang ir Zoie Epps.
The Moment‼️ #BoomerSooner | #OUrFight https://t.co/LxZ0a9ExcY— Oklahoma Tennis (@OU_WTennis) November 21, 2026
Vienetuose lietuvė nukeliavo iki aštuntfinalio, kuriame po dramatiškos kovos 5:7, 6:4, 4:6 neatsilaikė prieš Oklahomos universiteto studentę S. Ounmuang. Pastaroji 2024 m. WTA vienetų reitinge buvo 835-a.
P. Paukštytė pernai WTA vienetų reitinge buvo pakilusi iki 622-os vietos, o WTA dvejetų reitinge rikiavosi 466-a.
Lietuvių kilmės žaidėja Kristina Paskauskas su Lexington Reed dvejetų starte 4:6, 6:0, [5:10] neatsilaikė prieš Aranai Martinez ir Daniellą O‘Neill.
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