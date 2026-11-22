Tai vos antroji Sakramento pergalė šiame sezone ir taip nutraukta septynių nesėkmių serija.
D. Sabonis surinko dvigubą dublį – pelnė 15 taškų ir atkovojo 17 kamuolių.
Rezultatyviausias „Kings“ gretose buvo Dariusas Acuffas, pelnęs 21 tašką ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. De'Andre Hunteris pridėjo 20 taškų.
„Celtics“ komandoje po 19 taškų surinko Mike'as Conley ir Paulas George, kuris taip pat atkovojo 8 kamuolius. Neemiasas Queta pridėjo 15 taškų.
Sakramento ekipa rungtynes pradėjo sunkiai ir po dviejų kėlinių atsiliko 41:54. Vis dėlto trečiajame ketvirtyje šeimininkai surengė spurtą, panaikino 13 taškų deficitą ir prieš lemiamą kėlinį jau pirmavo 73:65.
Ketvirtajame kėlinyje užvirė atkakli kova. Likus mažiau nei keturioms minutėms N. Queta tritaškiu išvedė „Celtics“ į priekį (89:86), tačiau D. Acuffas atsakė tolimu metimu ir išlygino rezultatą.
Likus 11,8 sekundės Paytonas Pritchardas pataikė sudėtingą dvitaškį ir sugrąžino pranašumą svečiams – 96:95.
Paskutinėje Sakramento atakoje D. Acuffas nepataikė iš po krepšio, tačiau kamuolį puolime sugriebęs Keeganas Murray likus 5 sekundėms pataisė metimą ir išvedė „Kings“ į priekį (97:96).
Paskutinis P. Pritchardo metimas tikslo nepasiekė, todėl pergalę šventė šeimininkai.
„Kings“ triumfavo nepaisant 20 klaidų. Tuo metu „Celtics“ itin prastai atakavo iš toli – pataikė vos 13 tritaškių iš 58 (22,4 proc.).
Artimiausias NBA rungtynes „Kings“ lapkričio 24 dieną namuose žais su San Antonijaus „Spurs“, o „Celtics“ lapkričio 23 dieną išvykoje susitiks su „Golden State Warriors“.
„Kings“: Darius Acuffas 21 (5/16 dvit., 2/7 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), De'Andre Hunteris 20 (3/6 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.), Domantas Sabonis (5/9 dvit., 17 atk. kam., 4 rez. perd., 7 kld.) ir Keeganas Murray (7/9 dvit., 0/5 trit., 12 atk. kam., 4 kld.) po 15, Zachas LaVine 13 (2/7 dvit.), Precious Achiuwa 5 (7 atk. kam.), Malikas Monkas ir Emanuelas Sharpas (1/5 trit.) po 3, Leaky Blackas 2.
„Celtics“: Paulas George (4/12 dvit., 2/9 trit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 5 rez. perd.) ir Mike Conley (4/4 trit., 4 atk. kam.) po 19, Neemias Queta 15 (4/8 dvit., 7 atk. kam.), Samas Hauseris 14 (4/11 trit., 6 atk. kam.), Paytonas Pritchardas 9 (4/9 dvit., 0/8 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Hugo Gonzalezas (4 atk. kam.) ir Luka Garza (0/4 trit., 5 atk. kam.) po 5, Bayloras Scheiermanas 4 (0/8 trit.), Ronas Harperis 3 (1/4 trit.), Chris Cenac 2, Jordanas Walshas 1 (4 atk. kam.).
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