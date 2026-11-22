Likus minutei komandas skyrė vos taškas (72:71) – pirmavo Saragosos ekipa, o skirtumą švelnino Jonahas Radebaughas. Vis tik daugiau šeimininkai neužpuolę ir pergalę tvirtino Trae Bellas-Haynesas, pataikęs baudą.
L.Birutis per 23 minutes pelnė 12 taškų (4/6 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 perdavimus, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 22 naudingumo balus.
Saragosos ekipai T.Bellas-Haynesas pridėjo 18 taškų, Guillemas Vivesas – 16. Varžovams 20 pelnė Michaelas Forestas, 10 – Jeanas Pansa.
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