Prezidentūra savaitgaliais sukviečia žurnalistus tik retomis ir svarbiomis progomis – šiandien kaip tik tokia – iš Kongo DR sugrįžo 7 didžiulėmis diplomatinėmis pastangomis išlaisvinti lietuviai.
„Vakar buvo viena iš įtempčiausių dienų per mano septynerius darbo prezidentūroje metus. Iki pat paskutinės minutės nežinojome, kaip susiklostys situacija su mūsų sulaikytais Lietuvos respublikos piliečiais“, – sako G. Nausėda.
7 Lietuvos turistus nuo 34 iki 45 metų amžiaus Kongo pareigūnai sulaikė rugsėjo 28 dieną prie itin saugomo objekto.
„Fotografavo, nors ten tai daryti griežtai draudžiama, taip pat nuotraukoje užfiksuoti kalbinantys kareivį“, – sako šalies vadovas.
Kongo leidinys „Mashariki RDC“ spalio viduryje skelbė, kad lietuviai buvo sulaikyti prie Mont Ngaliema kalno Kinšasoje. Leidinys rašė, neva, vyrai turėjo dronų, fotoaparatų ir ginklų, tačiau lietuvių apklausoje dalyvavęs prezidento patarėjas tą paneigė.
„Su jokia kita užduotim jie ten nevyko, jie buvo paprasti turistai“, – sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Paviešino, kaip jautėsi išvaduoti lietuviai
Vaduoti lietuvių vyko prezidento ir premjero patarėjai.
„Mes išleidę su savo prezidentu savo patarėjus nežinojom, su kokiais rezultatais jie galėtų parvykti. Ar tik grįžtų dviese ar su dalinai, ar su išlaisvinta pilnai“, – komentuoja premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Vis dėlto patarėjai šiandien patys parlydėjo 7 išlaisvintus lietuvius.
„Aš tikėjausi blogesnio vaizdo, blogesnės psichologinės būklės, jie tikri mūsų vyrai, buvo puikiai susitvarkę“, – sako premjero patarėjas Vidmantas Kaladinskas.
O štai Irane suimtų dviejų lietuvių moterų išlaisvinti kol kas nepavyksta. Tyrimas, anot prezidento, gali užtrukti ir pusmetį.
Daugiau – TV3 Žinių reportaže straipsnio pradžioje.