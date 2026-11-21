Pasak jų, septyni lietuviai anksčiau rudenį buvo sulaikyti po to, kai fotografavo saugomą objektą ir kalbino vieną kareivį.
„Tikrai galiu pasakyti, kad su jokia kita užduotimi jie ten nevyko, jie buvo paprasti turistai“, – žurnalistams sakė pats į Kongo DR vykęs prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Pasak prezidento Gitano Nausėdos, asmenys buvo nepagrįstai sulaikyti, kai nufotografavo pastatą, kurį fotografuoti buvo draudžiama, ir kalbėjosi su kareiviu.
Anot šalies vadovo, daliai jų buvo pateikti įtarimai dėl šnipinėjimo ir dalyvavimo išvaduojant iš kalėjimo „tam tikrus žmones, kurie yra priešiški Kongo DR vyriausybei“.
Lietuviai Kongo DR sulaikyti rugsėjo 28 d.
Derybos dėl Lietuvos piliečių paleidimo vyko nuo spalio, vietos institucijos juos buvo sulaikiusios rugsėjo 28 dieną.
Vietos žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rugsėjį skelbė, kad lietuviai buvo sulaikyti prie Ngaliemos kalno sostinėje Kinšasoje.
Anot „Mashariki RDC“, jie turėjo dronų, fotoaparatų, ginklų ir negalėjo paaiškinti, ką veikė toje vietoje. Pranešime keliama versija, kad lietuviams buvo pavesta padėti pabėgti keliems generolams, laikomiems Ndolo kariniame kalėjime.
Prezidento patarėjas D. Matulionis sakė galintis kategoriškai paneigti, kad Lietuvos piliečiai turėjo ginklus ar dronus, o nuotraukas darė su mobiliuoju telefonu, profesionalios fotografavimo įrangos taip pat neturėjo.
Šeštadienį išlaisvinti lietuviai grįžo į tėvynę.
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