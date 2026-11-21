„Mūsų piliečiai vidurnaktį paliko Kongo DR sostinę, lėktuvu skrisdami į Europą ir po to grįždami į Vilnių“, – žurnalistams sakė G. Nausėda.
Derybos dėl Lietuvos piliečių paleidimo vyko nuo spalio, vietos institucijos juos buvo sulaikiusios rugsėjo 28 dieną.
Vietos žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, rugsėjį skelbė, kad lietuviai buvo sulaikyti prie Ngaliemos kalno sostinėje Kinšasoje.
Anot „Mashariki RDC“, jie turėjo dronų, fotoaparatų, ginklų ir negalėjo paaiškinti, ką veikė toje vietoje. Pranešime keliama versija, kad lietuviams buvo pavesta padėti pabėgti keliems generolams, laikomiems Ndolo kariniame kalėjime.
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