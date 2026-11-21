Anot šalies vadovo, visi septyni išlaisvinti šalies piliečiai jau yra sugrįžę į Lietuvą.
„Mūsų piliečiai buvo sulaikyti prie itin saugomo objekto, fotografavo, nors ten tai daryti griežtai draudžiama, taip pat buvo užfiksuoti kalbinantys kareivį. reikalas tas, kad Kongo DR turi įtemptus santykius su savo rytine kaimyne, dalyje teritorijos veikia sukilėliai, yra nepaprastai sustiprinta Kondo DR prezidento apsauga, ir vidinė situacija toli gražu nėra rami“, – šeštadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė G. Nausėda.
„Turėtume suprasti, kad pasaulis tampa vis sudėtingesnis, jame yra tiek daug hibridinių ir kitokių grėsmių, todėl mūsų piliečiai turėtų labai atsakingai vertinti tą informaciją, kuri teikiama Užsienio reikalų ministerijos, ir laikytis tų rekomendacijų, kurios yra teikiamos mūsų valdžios institucijų, nes jos parašytos ne šiaip sau“, – akcentavo šalies vadovas.
Sinkevičius apie turistų artimuosius: „Septynias savaites jie nebuvo nežinioje“
Prezidentas ragino nuvykus į pavojingą šalį laikytis rekomendacijų ir taisyklių, kurios nustatytos toje valstybėje.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius dėkojo visoms į išlaisvinimo procesą įsitraukusioms abiejų šalių institucijoms, pažymėjo, kad apie veiksmus buvo informuojamos sulaikytųjų šeimos.
„Tikrai darbas buvo daromas nuosekliai, tyliai, be kažkokio ažiotažo, ir tam reikėjo susitelkimo, koordinacijos, kad net ir artimieji, kurie sulaukia savo tėvų, draugų, kad tai netaptų labai vieša ir nepakenktų, nes diplomatinis darbas įprastai yra tylus darbas. (…) Žinoma, buvo periodinis veikimas, šeimos žinojo, vyko nuolatinis apsikeitimas informacija tarp sulaikytųjų ir šeimos narių. Kitaip tariant, visą tą laiką, septynias savaites, jie nebuvo nežinioje“, – žurnalistams kalbėjo premjeras.
„Džiaugiuosi, kad Kongo pusė įvertino mūsų pastangas ir argumentus (…) ir tai išvirto į gerą naujieną. O tai tik dar kartą įrodo, kad kai kurie darbai, kuriuos institucijos nuosekliai dirba kartu, duoda vaisių. Ir tikimės, kad pagal analogiją dirbsime su kitais į nelaimę ar panašias situacijas patekusiais mūsų piliečiais“, – tikino jis.
Kongo DR vietos institucijos šalies piliečius buvo sulaikiusios rugsėjo 28 dieną.
Prezidentas už piliečių išlaisvinimą dėkojo Kongo DR prezidentui ir politinei vadovybei, Belgijos vyriausybei ir ES atstovybei Kinšasoje.
Nausėda: „Įtarimai buvo rimti“
Pasak šalies vadovo, iš viso buvo sulaikyti septyni vyrai, nuo 34 iki 45 metų amžiaus.
„Buvo pradėtas tyrimas, vienai žmonių grupei kaltinimai nebuvo suformuluoti, kitai grupei jie buvo pateikti, atsižvelgiant, kad vienas iš piliečių turėjo įgyvendintų projektų kaimyninėje valstybėje“, – sakė G. Nausėda.
„Galimai buvo net dalyvavimas išvaduojant iš kalėjimo tam tikrus žmones, kurie yra susiję ir priešiški (Kongo – ELTA) vyriausybei. Todėl įtarimai galėjo būti tikrai rimti, bet jie ryškiai susilpnėjo, nes iš tikrųjų, kaip Davidas teisingai sako, nepasitvirtino ir apklausos metu tai akivaizdžiai išryškėjo“, – kalbėjo jis.
Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva niekada nepaliks kitose valstybėse sulaikytų savo piliečių, dės visas pastangas juos išlaisvinti.
„Lietuvos Respublika niekada nepaliko, nepalieka ir nepaliks savo piliečių bėdoje, visada dės visas įmanomas diplomatines ir politines pastangas, kad mūsų piliečiai, susidūrę su tikrai labai rimtais iššūkiais, būtų išvaduoti“, – sakė G. Nausėda.
Lėktuvas su Lietuvos piliečiais iš Kongo DR sostinės Kinšasos pakilo vidurnaktį Lietuvos laiku, jie skrido per Europą ir nusileido Vilniuje.
Derybos dėl sulaikytų Lietuvos piliečių paleidimo vyko nuo spalio mėnesio, kaip skelbta, į jas aktyviai įsitraukė Užsienio reikalų ministerija (URM), prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija ir Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Galutinis susitarimas dėl sulaikytų lietuvių turistų paleidimo pasiektas prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio ir Vyriausybės kanceliarijos vyriausiojo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Vidmanto Kaladinsko, nuvykusių į Kongo DR, pastangomis.
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