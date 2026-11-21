I.Brazdeikis per 6 minutes pelnė 2 taškus (1/1 dvit., 0/2 trit.), atliko perdavimą, kartą klydo, 2 – prasižengė bei rinko -2 naudingumo balus.
S.Lukošius per 17 minučių įmetė 6 taškus (2/4 trit.), atliko 2 perdavimus, po kamuolį perėmė ir prarado, sykį prasižengė bei rinko 5 naudingumo balus.
Malagos ekipai 23 taškus pelnė Amine Noua, 20 – Kendrickas Perry, Burgoso ekipai 13 taškų rinko Joaquinas Taboada.
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