Pablo Duranas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Celta Vigo“ ekipą į priekį 1:0.
Kylianui Mbappe pirmojo kėlinio pabaigoje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio ir rezultatas išliko nepakitęs.
Jude‘as Bellinghamas sužaidus valandą puikiu smūgiu iš tolimos distancijos atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Carlosas Espi rungtynių pabaigoje pirmasis prie atremto kamuolio atsidūręs pasiuntė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą „Real“ naudai 2:1.
K. Mbappe nerealizavo 6 iš 28 atliktų vienuolikos metrų baudinių atstovaujant „Real“ visuose turnyruose, neįskaitant baudinių serijų.
Tik trys Anglijos futbolininkai yra sužaidę 100 rungtynių „La Liga“ istorijoje: Davidas Beckhamas – 116, Gary Linekeris – 103, J. Bellinghamas – 100.
„Real“ po 13 sužaistų rungtynių turi surinkęs 33 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Celta Vigo“ su 13 taškų žengia tryliktas.
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