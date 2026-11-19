Apie Ispanijos klubų susidomėjimą pranešė Ispanijos spauda. Pasak AS leidinio žurnalisto Aritzo Gabilondo, abu klubai atidžiai seka meksikiečio progresą. Svarbią reikšmę galimose derybose gali turėti ir jo agentė Rafaela Pimenta, palaikanti ryšius su didžiaisiais Europos klubais.
G. Mora dėmesio sulaukė po įspūdingų pasirodymų su Meksikos rinktine. Rugsėjį vykusiose draugiškose rungtynėse su Kolumbija jis pelnė įvartį, o tai buvo pirmasis jo tikslus smūgis nacionalinės komandos gretose. Šis pasiekimas leido jam tapti jauniausiu įvarčio autoriumi Meksikos rinktinės istorijoje.
Anksčiau apie susidomėjimą futbolininku buvo pranešę ir kiti šaltiniai. Jų teigimu, „Real“ ir „Barcelona“, dar nuo 2025 m. stebi jo tobulėjimą, o dabar yra linkę pakovoti dėl šio žaidėjo parašo.
G. Mora šį sezoną Meksikos čempionate per 10 rungtynių pelnė 5 įvarčius bei atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
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