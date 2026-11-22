Prancūzo vedama „Spurs“ ekipa namuose 114:91 sutriuškino Naujojo Orleano „Pelicans“ krepšininkus ir iškovojo 14-ąją pergalę per pastarąsias 15 rungtynių.
V. Wembanyama pelnė net 50 taškų, atkovojo 19 kamuolių, blokavo 5 metimus ir perėmė 4 kamuolius.
Net 32 taškus prancūzas surinko dar iki ilgosios pertraukos.
V. Wembanyama tapo pirmuoju šio sezono NBA krepšininku, per vienerias rungtynes pelniusiu bent 30 taškų, atkovojusiu 10 kamuolių, blokavusiu 3 metimus ir perėmusiu 3 kamuolius. Įspūdingiausia tai, kad visus šiuos rodiklius jis pasiekė dar per pirmąją rungtynių pusę.
Iki asmeninio rezultatyvumo rekordo prancūzui pritrūko vos dviejų taškų. Lapkričio 4 dieną prieš Dalaso „Mavericks“ jis buvo surinkęs 52 taškus.
Šį kartą V. Wembanyama aikštę paliko ketvirtajame kėlinyje, kai likus 6 min. 29 sek. pataikė tritaškį, pasiekė 50 taškų ribą ir padidino „Spurs“ persvarą iki 108:82.
Prie pergalės Stephonas Castle'as prisidėjo 19 taškų, 6 rezultatyviais perdavimais ir 3 atkovotais kamuoliais.
„Pelicans“ gretose rezultatyviausias buvo Jeremiahas Fearsas, pelnęs 29 taškus, o Jordanas Poole'as pridėjo 25.
Rungtynėse netrūko ir aistrų. Antrajame kėlinyje Jaronas Pierre'as po pražangos pastūmė V. Wembanyamą iš nugaros, o ginti komandos draugo puolė Keldonas Johnsonas. Abu krepšininkai buvo nubausti techninėmis pražangomis.
Po šio incidento prancūzas atsakė septyniais taškais iš eilės, įskaitant įspūdingą dėjimą viena ranka apsisukus aplink Yvesą Missi.
Dar vienas konfliktas kilo, kai De'Aaronas Foxas abiem rankomis pastūmė J. Fearsą. „Spurs“ gynėjui taip pat buvo skirta techninė pražanga.
V. Wembanyama po šio epizodo pelnė dar penkis taškus iš eilės.
San Antonijaus klubas po pirmosios rungtynių pusės pirmavo 61:45, o per paskutinius tris kėlinius varžovus pranoko 82:62.
„Spurs“ iškovojo 14-ąją sezono pergalę ir su Los Andželo „Lakers“ dalijasi Vakarų konferencijos viršūnę.
San Antonijaus ekipa antrąsias rungtynes paeiliui vertėsi be kairiojo klubo traumą patyrusio Dylano Harperio.
Tuo metu „Pelicans“ nepadėjo Zionas Williamsonas, Trey Murphy III ir Bennedictas Mathurinas. Komandai taip pat neatstovauja Dejounte Murray, kurio agentas Richas Paulas lapkričio 13 dieną paprašė išmainyti gynėją į kitą klubą.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 50 (15/18 dvit., 5/11 trit., 19 atk. kam., 4 per. kam., 5 blk.), Stephonas Castle 19 (2/5 dvit., 5/7 trit., 6 rez. perd.), Devinas Vassellas (2/6 trit.) ir Keldonas Johnsonas (2/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 10, Julianas Champagnie 9 (3/10 trit.), Carteris Bryantas 8 (2/7 trit.), De'Aaronas Foxas 5 (10 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 3 (5 atk. kam.).
„Pelicans“: Jeremiahas Fearsas 29 (7/11 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Jordanas Poole 25 (6/7 dvit., 3/9 trit.), Derikas Queenas 15 (7/15 dvit., 15 atk. kam.), Yvesas Missi 9 (3/8 dvit., 13 atk. kam.), Jaronas Pierre 6 (2/5 trit., 5 atk. kam.), Karlo Matkovičius 3, Herbertas Jonesas (1/5 dvit., 4 atk. kam.) ir Saddiq Bey (1/5 dvit., 0/7 trit., 5 atk. kam.) po 2.
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