Jaunių vaikinų svorio kategorijoje iki 49 kg Paulius Žiurauskas tapo nugalėtoju. Jis 2-0 nugalėjo Omarą Ansą Zertį iš Libijos, 2-0 pranoko italą Davide Scarafile, o finale pranoko Savą Vujisičių iš Juodkalnijos.
Auksą merginų jaunimo svorio kategorijoje iki 44 kg iškovojo Liepa Indrikonytė. Ji finale 2-0 nugalėjo serbę Nataliją Saviją.
Meida Masytė (jaunimas, iki 55 kg) po burtų pateko tiesiai į aštuntfinalį ir ten 2-0 pranoko ispanę Laurą Gonzalez. Ketvirtfinalyje lietuvė 2-1 įveikė italę Eleonorą Giulli, pusfinalyje 2-0 susitvarkė su aire Zoey Kerr, o finale 1-2 neatsilaikė prieš bulgarę Veseliną Angelovą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.