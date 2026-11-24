Pirmoje dvikovos dalyje komandos žygiavo taškas į tašką. „Panathinaikos“ sugebėjo truktelėti į priekį, kai 18-ąją minutę įgijo 7 taškų pranašumą (39:32), o įpusėjus mačui pirmavo 39:34.
Po didžiosios pertraukos svečių atotrūkis išaugo iki 45:36, bet „Valencia“ laimėjo atkarpą 13:0 ir perėmė iniciatyvą – 49:45. „Panathinaikos“ greitai atsitiesė ir kelinį baigė spurtu 11:2, taip vėl pirmaudami – 64:59.
Prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui „Valencia“ (62:70) atsiliko 8 taškais, bet 34-ąją minutę išlygino rezultatą – 72:72. Likus 1,5 minutės PAO minimaliai pirmavo (80:79), tada šeimininkai surengė dvi sėkmingas atakas iš eilės – 83:80. Likus 32 sekundėms Kendrickas Nunnas išlygino rezultatą – 83:83. Valensijos ataka buvo nesėkminga ir Nigelas Hayesas-Davisas tolimu metimu su sirena išplėšė pergalę – 86:83.
NIGEL HAYES-DAVIS MAÇI ALDI 😱😱 😮 Panathinaikos, Valencia'yı deplasmanda son saniye üçlüğüyle yıktı! https://t.co/X2bNk5LlQK— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) November 24, 2026
„Valencia“: T.J.Shortsas 15 (7 rez. perd.), Armoni Brooksas 14 (2/9 tritaškiai), Nealas Sako 13 (7 atk. kam., 20 naud. bal.), Nikola Mirotičius 8.
„Panathinaikos“: Jerianas Grantas 14, Kendrickas Nunnas 13, Nigelas Hayesas-Davisas 11, Nikos Rogkavopoulos ir Guerschonas Yabusele (7 atk. kam.) po 10.
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