Lapkričio 20 dieną vykusiame „ARES 45“ turnyre A. Alijevas vienbalsiu teisėjų sprendimu nugalėjo brazilą Matheusą Maltą. Vis dėlto džiaugtis pergale jam ilgai neteko – apie 22.30 val. prie „Adidas Arena“ sportininką sulaikė policijos pareigūnai.
Le Figaro reports that Russian-born MMA fighter Amir Aliev, 27, who represents France, was arrested on suspicion of rape after winning at ARES 45. Le Parisien, which broke the story, says police detained him at Paris’s Adidas Arena around 10.30pm on Friday after he defeated Brazilian Matheus Malta. He offered no resistance and was taken into custody at Montreuil station.REKLAMAREKLAMA— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) November 23, 2026
Kaip pranešė Prancūzijos leidinys „Le Parisien“, kovotojas buvo sulaikytas gavus pareiškimą dėl galimo išžaginimo. Tariami veiksmai esą įvyko keliomis dienomis anksčiau Montrėjaus mieste, netoli Paryžiaus.
A. Alijevas buvo pristatytas į policijos komisariatą, kuriame jam buvo skirta laikino sulaikymo priemonė. Informaciją apie sulaikymą patvirtino prokuratūra.
Po dviejų dienų kovotojas buvo paleistas. Lapkričio 23-iąją Prancūzijos leidinys „20 Minutes“ paskelbė jo komentarą, kuriame A. Alijevas tvirtino neturintis jokio ryšio su tiriama byla. Pasak sportininko, tyrimas buvo nutrauktas.
„Mano vardas buvo susietas su byla, apie kurią plačiai rašė žiniasklaida ir socialiniai tinklai, nors neturėjau jokio ryšio su tiriamais įvykiais. Pasibaigus procedūroms, byla buvo nutraukta ir man nebuvo pareikšti jokie kaltinimai“, – teigė kovotojas.
A. Alijevas taip pat sukritikavo žiniasklaidą dėl, jo nuomone, nepatikrintos informacijos skelbimo ir prielaidų pateikimo kaip nustatytų faktų.
„Manau, kad nepriimtina skelbti nepatikrintą informaciją ir pateikti prielaidas kaip įrodytus faktus. Tokia praktika gali rimtai pakenkti žmogaus reputacijai, karjerai ir asmeniniam gyvenimui. Už antraščių slypi žmonių gyvenimai“, – pareiškė jis.
Grozne, Čečėnijoje, gimęs A. Alijevas yra 27-erių kovotojas, šiuo metu kovojantis Prancūzijos organizacijoje ARES. Jo karjeros rezultatas – 13 pergalių ir 2 pralaimėjimai.
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