Apie poros išsiskyrimą paskelbė britų leidinys „Daily Mail“. Teigiama, kad viena pagrindinių galimų skyrybų priežasčių tapo nesuderinami darbo grafikai ir nuolatinės kelionės. Nepaisant sprendimo pasukti skirtingais keliais, sportininkai esą išliko artimi.
Understand Ben Shelton and Trinity Rodman have split up @DailyMail story: https://t.co/tVRvvNtW4YREKLAMAREKLAMA— Daniel Matthews (@_DanMatthews_) November 24, 2026
Anksčiau šiais metais T. Rodman interviu „USA Today Sports“ yra pasakojusi apie iššūkius, su kuriais porai tekdavo susidurti dėl įtemptų karjeros grafikų.
„Tikrai sunku, kai pagalvoji: „O Dieve, mes visiškai neturime galimybės vienas kito pamatyti.“ Visgi, puikiai suprantame vienas kito tvarkaraščius, darbo specifiką ir tai, kada mums reikia patarimo, o kada geriau vienas kitam jo neduoti. Kartu tai išgyventi buvo nuostabu“, – tuomet kalbėjo futbolininkė.
Kol kas nei B. Sheltonas, nei T. Rodman oficialiai nepatvirtino informacijos apie išsiskyrimą. Be to, abu sportininkai savo „instagram“ paskyrose vis dar turi bendrų nuotraukų.
Pora kartu buvo daugiau nei dvejus metus. Apie santykius viešai B. Sheltonas paskelbė 2025 metų kovą, socialiniame tinkle „instagram“ pasidalijęs bendra judviejų nuotrauka. Iki tol gerbėjai apie galimą jų romaną spėliojo socialiniuose tinkluose.
Sportininkai ne kartą viešai palaikė vienas kitą svarbiausiose varžybose. Praėjusį rugsėjį T. Rodman netgi vyko stebėti B. Sheltono pasirodymo „US Open“ turnyre, nors tą pačią dieną buvo žaidusi savo klubo rungtynėse.
Vis dėlto lapkričio 21 dieną vykusiame Nacionalinės moterų futbolo lygos (NWSL) finale, kuriame rungtyniavo T. Rodman atstovaujama Vašingtono „Spirit“ komanda, tenisininko jau nebuvo. Tai dar labiau paskatino kalbas apie galimą santykių krizę.
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