Pirmajame susitikime Tomašas Machačas per tris setus 6:2, 3:6, 6:2 nugalėjo Liamą Draxlį ir išvedė Čekiją į priekį. Antrajame mače 14-oji pasaulio raketė J. Lehečka 7:6 (4), 6:2 įveikė Felixą Auger-Aliassime ir užtikrino savo šalies rinktinei vietą pusfinalyje.
Pirmajame sete J. Lehečkai eko atlaikyti rimtą varžovo pasipriešinimą. Jis sėkmingai neutralizavo net 9 „break pointus“ ir setą laimėjo pratęsime. Antroje mačo dalyje J. Lehečka perėmė iniciatyvą – laimėjo pirmuosius tris geimus ir išlaikė pranašumą iki susitikimo pabaigos. F. Auger-Aliassime, atsilikdamas 2:5, dar atlaikė „match pointą“, tačiau antrą kartą išsigelbėti jam nepavyko. Kanadiečio smūgiuotas kamuoliukas skriejo už aikštės ribų ir Čekijos rinktinė šventė pergalę.
„Tai buvo itin sunkus mačas. Privalėjau žaisti labai gerai, nes teko atremti varžovo „break pointus“ ir spręsti sudėtingas situacijas. Felixas tokiomis sąlygomis yra labai pavojingas žaidėjas, todėl didžiuojuosi tuo, kaip išnaudojau savo galimybes pirmajame sete ir pagerinau žaidimą antrajame. Tai puiki pergalė ne tik man, bet ir visai komandai“, – po mačo kalbėjo J. Lehečka.
Tuo metu T. Machačui šis susitikimas buvo pirmasis Daviso taurėje šį sezoną. Praėjusiais metais paskutinį kartą šiame turnyre jis žaidė lemiamame dvejetų mače su Ispanija, kuris čekams baigėsi nesėkme.
„Manau, kad čia kiekvienas mačas yra sudėtingas, nes žiūrovai nuolat palaiko savo favoritus. Tai visiškai kitoks jausmas nei įprastuose turnyruose“, – po pergalės sakė T. Machačas.
Čekai Daviso taurę yra iškovoję du kartus iš eilės – 2012 ir 2013 metais. Dėl vietos finale jie kovos su Italijos ir Pietų Korėjos rinktinių akistatos nugalėtojais.
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