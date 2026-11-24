Jaukiame susitikime su bičiuliais ir rėmėjais buvo parodytas į pusvalandį filmuotos medžiagos suspaustus Dakaro 2026 įspūdžius. Juos peržiūrėjęs Dovydas prisipažino jau spėjęs pamiršti kiek teko iškęsti ir kiek kartų lenktynių metu buvo susikaupusios nevilties ašaros. Tačiau prabėgę metai, sugiję kaulai ir ūgtelėjusios ambicijos šiandien vėl leidžia šypsotis.
„Motoconepts“ yra paties Dovydo sukurta benzingalvių citadelė, kurioje galima rasti iš esmės viską, ko reikia norint išmokti saugiai ir taisyklingai važiuoti motociklu, išsinuomoti, susiremontuoti ar įsigyti profesionaliai moto lenktynėms parengtą techniką. Visgi būsimame Dakare paties Dovydo motociklu rūpinsis ne „Motoconepts“ vaikinai, o viena stipriausių ralio-reido Lenkijos komandų „DUUST Rally Team“. Jų serviso paslaugų kokybę rugsėjo mėnesį D. Karka jau išbandė „Rally OLA Energy du Maroc“ ir tikina likęs visiškai patenkintas tiek jų technikų darbu, tiek požiūriu į rezultatus. Nors analogiškas paslaugas siūlė ir debiutinėse lenktynėse lydėjusi „Ht rally raid“ komanda iš Nyderlandų, kokybinis skirtumas tarp jų toks didelis, kad greičiausiai galėtų būti matomas iš kosmoso: olandai „taip“ sako visiems norintiems patirti Dakaro nuotykį, o lenkai pirmenybę teikia sportiniams rezultatams ir visą dėmesį skiria 3 greitiems lenktynininkams. „DUUST Rally Team“ neslepia ambicijų būti vienais „Rally 2“ klasės lyderiais, o sėkmės atveju net ir nugalėtojais, nes be Dovydo joje bus tik komandos įkūrėjo sūnus Konrad Dabrowski ir prancūzas Jean-Loup Lepan. Abu jie nepaprastai talentingi ir žvėriškai greiti pilotai. Praėjusiame Dakare Konradas užėmė 4-ąją vietą „Rally 2“ įskaitoje, o prieš būsimą startą deklaruoja itin ambicingą tikslą – laimėti klasę.
Antra kertinė naujiena – technikos rokiruotė. Dovydas seniai svajojo išbandyti specialiai ralio-reido disciplinai konstruojamą motociklą, o būtent tai daro KTM. Susipažinęs su „DUUST Rally Team“ žmonėmis jis tokią progą gavo ir jau po pirmųjų kilometrų pripažino, kad KTM pranoksta „Honda“ bemaž visais aspektais ir vien tai leidžia svajoti apie apčiuopiamai didesnį tempą trasoje.
Trečias dalykas, apie kurį praėjusiame ištvermės maratone pats sau pažadėjo pakeisti (jei netyčia nuspręstų dar kartą mesti iššūkį Dakarui) – asmeninis sporto medikas / kineziterapeutas. Vienas tokios srities specialistas septyniems, kaip kad buvo „Ht rally raid“ komandoje, akivaizdžiai ne tai ko reikia, kai užklumpa bent kiek rimtesnės bėdos.
Kadangi visas rokiruotes D. Karka suspėjo atlikti, o pasveikęs po riešo lūžio suspėjo kur kas geriau perprasti navigacijos bekelėje ypatumus ir darbą su kelio knyga. Be to, Maroke kur vyks didžiosios 2027-ųjų Dakaro batalijos, Dovydas yra sukoręs kur kas daugiau „greitų“ kilometrų nei bet kuriame kitame dykumomis ir kopomis turtingame žemės rutulio regione. Belieka sulaukti starto sausio 9-osios.
Šį kartą Dovydą į Dakarą lydės „Motoconcepts“, EWA, „brite“, „Gera dovana“, „Pieno žvaigždės“, „Hiltus“, ŽŪB „Guostagalis“, „Ovoko“ ir kiti partneriai.
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