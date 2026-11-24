Lietuvos link plaukia oras iš šiaurės – nuo Suomijos ar net nuo gerokai šiauriau esančių kraštų. Artimiausia naktis jau bus visa su šaltuku – paryčiais vyraus nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio, rytoj vyraus 0–2 šilumos, tiktai šalies rytuose bus iki 2 šalčio.
„Kitaip tariant, orai jau primins, kad tikroji žiema – nebe už kalnų“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Visą parą bus debesuota, beveik be pragiedrėjimų, naktį protarpiais, dieną tik kai kur kris negausios snaigės. Naktį bus iki 2 laipsnių šalčio, dieną vyraus 0–2 šilumos, šalies rytuose liks iki 2 šalčio.
Ketvirtadienis irgi bus debesuotas, beveik be pragiedrėjimų, labai trumpai ir negausiai pasnyguriuos vos kai kur. Naktį ir rytą vietomis plikledis bei rūkas.
Penktadienį bus daug atviro dangaus, dėl to kritulių jau nebus, bet bus šalčiau: žvaigždėtą naktį bus iki 4–6 diena liks 0–2 laipsniai šalčio, prie pat jūros menka šiluma.
„Ką gi, bus vis šalčiau ir šalčiau. Niekur nesitrauks šaltukas ir savaitgalį“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems dvi aukšto slėgio sritys šiaurėje bei pietuose ir dvi žemo slėgio sritys rytuose bei vakaruose.
Saulėta bus rytoj pietų Skandinavijoje ir centrinės Europos dalies šiaurėje. Kitur dangų dengs debesys, kai kur gana stori.
Šaltukas kol kas ateis į Šiaurės Europos kraštus ir šalis į rytus nuo Lietuvos. Kitur dar šiluma.
Romoje rytoj debesuota, lietinga ir 16 šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 14 laipsnių, Paryžiuje debesuota, lietus ir šils iki 6, Londone saulė pro debesis ir taip pat 6 laipsniai; Berlyne saulė pro debesis ir 2 šilumos, Varšuvoje panašūs orai ir taip pat 2 laipsniai.
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