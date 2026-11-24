Geriau rungtynes pradėjo svečiai (7:2), tačiau Chima Moneke sparčiai siekė naikinti deficitą, kuris buvo ėmęs augti. Tiesa, „Virtus“ vis tiek išliko pirmaujančios pozicijose (23:17). Aliou Diarra didino komandos persvarą (27:21) ir po pirmos mačo dalies „Virtus“ buvo priekyje 50:41.
Po pertraukos kontrolę savo rankose „Virtus“ išlaikė: Trentas Frazieris ir Wendellis Moore‘as pataikė po tritaškį, dar vieną pridėjo ir Kessleris Edwardsas – 73:52. Belgrado klubas krito į duobę ir iš jos kapstytis buvo sunku.
Gerą svečių atkarpą tęsė Marcusas Carras, T.Frazieris, tad „Crvena Zvezda“ deficitas didėjo (65:90), o paskutinės minutės nieko nebekeitė.
„Crvena Zvezda“: Chima Moneke 20, Jaredas Butleris 17, Jordanas Nwora 12 (7 atk. kam.), Christianas Koloko 8.
„Virtus“: Kessleris Edwardsas ir Derrickas Alstonas – po 15, Aliou Diarra (9 atk. kam., 27 n.b.) ir Marcusas Carras – po 13, Trentas Frazieris 11.
Kramer finds Koloko... You know the result 🔥 #MotorolaMagicMoment @Moto I @kkcrvenazvezda https://t.co/GrR7nkRUq6— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026
Class is permanent. Daniel Hackett with the HT Buzzer Beater in Belgrade 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/PwbLmM9Zus— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026
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