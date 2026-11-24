„Paris“ komandai tai jau septinta pergalė iš eilės Eurolygoje.
„Paris“ rungtynes atidarė spurtu 12:0, o pirmuosius taškus „Bešiktaš“, prabėgus beveik pusei kėlinio, pelnė Anthony Brownas. Skirtumas tarp ekipų ėmė tirpti, svarbius taškus pelnė Lonnie Walkeris, o po pirmo kėlinio „Bešiktaš“ atsiliko tik 18:21.
A.Brownas rezultatą lygino, tad prasidėjo lygi kova. „Paris“ bandė susigrąžinti iniciatyvą (45:33), surengdama gerą atkarpą, tačiau L.Walkeris paleido tris tritaškius ir skirtumas tirpo – 42:48.
From beyond midcourt 👀 Scottie Wilbekin knocks it down to end the quarter 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @BJK_Basketbol https://t.co/4y5Psez2Q7REKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026
Po trijų kėlinių „Paris“ pirmavo 63:58, o Nadiras Hifi ir Jaredas Rhodenas išlaikė priekyje savo ekipą – 70:63. Skirtumas tik augo (76:66) ir pergalę Paryžiaus klubas pasiekė gana tvirtai.
„Bešiktaš“: Lonnie Walkeris 24 (4/8 trit.), Scottie Wilbekinas 12, Ante Žižičius 11 (8 atk. kam.), Anthony Brownas 9.
„Paris“: Jaredas Rhodenas 21, Nadiras Hifi 15 (3/7 trit.), Frankas Ntilikina ir Alize Johnsonas (15 atk. kam., 27 n.b.) – po 12.
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