Jaunieji žalgiriečiai susitikimą pradėjo sėkmingiau, tačiau iniciatyvą netrukus perėmė svečiai, kurie po pirmųjų dešimties minučių pirmavo keturiais taškais (27:23).
Antrajame ketvirtyje telšiškiai dar labiau įsibėgėjo ir vienu metu susikrovė 18 taškų pranašumą, o į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami 54:42.
Po pertraukos kauniečiai pradėjo mažinti atsilikimą ir prieš lemiamą ketvirtį atsiliko devyniais taškais (62:71).
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai panaikino svečių persvarą ir net išsiveržė į priekį. Vis dėlto per pagrindinį rungtynių laiką nugalėtojas nepaaiškėjo (83:83).
Pratęsime užtikrinčiau rungtyniavo Žemaitijos ekipa, kuri per papildomas penkias minutes pelnė 15 taškų, varžovams leido surinkti vos 6 ir iškovojo ketvirtąją pergalę iš eilės.
Nugalėtojų gretose įspūdingai rungtyniavo Julius Kazakauskas, kuris per 32 minutes pelnė 20 taškų (5/9 dvit., 1/1 trit., 7/10 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 8 pražangas ir surinko 36 naudingumo balus.
Galingą dvigubą dublį užfiksavo ir Tadas Budrys, per 33 minutes surinkęs 19 taškų, 17 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvius perdavimus bei 30 naudingumo balų.
Kauniečių gretose rezultatyviausias buvo Nojus Mištautas, pelnęs 16 taškų (3/3 dvit., 3/7 trit., 1/1 baud.).
Sėkmingai NKL čempionate debiutavo prie „Žalgirio-2“ prisijungęs septyniolikmetis Joris Sinica. Lengvasis puolėjas per 26 minutes pelnė 11 taškų (3/3 dvit., 1/3 trit., 2/4 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą bei surinko 10 naudingumo balų.
Telšiškiai dominavo kovoje dėl atšokusių kamuolių, kurią laimėjo net dvigubai (58:29), bei atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (28:20).
„Telšiai“: Julius Kazakauskas 20, Tadas Budrys 19, Kevonas Voylesas ir Quintonas Mortonas-Robertsonas po 13, Ignas Martinkus ir Vilius Pocius po 8, Deividas Rasys ir Keishawnas Thomasas Davidsonas po 6, Ovidijus Kaminskis 5.
„Žalgiris-2“: Nojus Mištautas 16, Titas LavrinovičIUS 13, Martynas Barzdaitis 12, Joris Sinica 11, Jokūbas Kukta 10 (8 rez. perd.), Majus Bulanovas 9, Dovydas Jakštonis ir Dominykas Urbonavičius po 6, Vytis Šliogeris 4 (7 rez. perd.), Gabrielius Krivas 2.
Pergalingai darbus Vilkaviškio „Perlo Go“ (7/10) komandoje pradėjo naujasis vyriausiasis treneris Rytis Juknevičius. Jo vadovaujama ekipa išvykoje 78:72 (16:23, 19:16, 24:18, 19:15) įveikė Alytaus „Patriotus“ (8/9).
Sėkmingiau susitikimą pradėjo alytiškiai, kurie po pirmojo kėlinio turėjo septynių taškų pranašumą (23:16).
Antrojo ketvirčio pradžioje šeimininkų persvara išaugo iki 9 taškų, tačiau vilkaviškiečiai sumažino atsilikimą ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami keturių taškų deficitą (35:39).
Po pertraukos „Perlas Go“ perėmė iniciatyvą. Svečiai per trečiąjį kėlinį pelnė 24 taškus ir prieš lemiamą ketvirtį jau pirmavo 59:57.
Ketvirtajame kėlinyje vyko atkakli kova, o rezultatas ne kartą buvo lygus. Vis dėlto užtikrinčiau susitikimo pabaigą sužaidę vilkaviškiečiai nutraukė dviejų pralaimėjimų seriją, o alytiškiams tai buvo trečioji nesėkmė iš eilės.
Naudingiausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Justinas Marcinkevičius, kuris per 32 minutes pelnė 14 taškų (4/4 dvit., 1/4 trit., 3/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.
Tiek pat taškų prie pergalės pridėjo Jordanas Nigelis Staffordas, o Emilis Bartninkas pasižymėjo kovoje dėl atšokusių kamuolių. Aukštaūgis per 26 minutes pelnė 6 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Alytaus ekipoje išsiskyrė be keitimų rungtyniavęs Channonas Charlesas Hallas jaunesnysis, kuris pelnė 23 taškus (10/19 dvit., 0/1 trit., 3/3 baud.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.
Vilkaviškiečiai gerokai pranoko varžovus kovoje dėl atšokusių kamuolių (45:27) ir tiksliau atakavo iš dviejų taškų zonos (60,5 proc. prieš 40 proc.).
Svarų indėlį į pergalę įnešė ir nuo suolo pakilę „Perlo Go“ krepšininkai, kurie pelnė 39 taškus, kai alytiškių atsarginiai žaidėjai surinko 15.
„Perlas Go“: Justinas Marcinkevičius ir Jordanas Staffordas po 14, Mantvydas Žukauskas 11, Benas Bagdonavičius 10, Juliusas Rollinsas, Paulius Danisevičius ir Emilis Bartninkas po 6, Titas Pažarauskas 5, Deividas Žukauskas ir Gustas Kučinskas po 3.
„Patriotai“: Channonas Hallas 23, Marijus Užupis 18, Grantas Vasiliauskas 12, Darnellas Brodie 8, Jamesas Williamsas 7, Karolis Guščikas 4.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.