Sėkmingiau rungtynes pradėjo šilutiškiai, kurie pirmajame kėlinyje buvo įgiję septynių taškų pranašumą. Vis dėlto šeimininkai dar iki ketvirčio pabaigos panaikino atsilikimą ir išsiveržė į priekį (22:19).
Antrajame kėlinyje iniciatyvą perėmę palangiškiai ėmė didinti atotrūkį. Ketvirtį laimėję 28:20, šeimininkai į ilgąją pertrauką išėjo turėdami dviženklį pranašumą (50:39).
Po pertraukos „Palanga“ toliau diktavo rungtynių tempą ir prieš lemiamą ketvirtį susikrovė 18 taškų persvarą (74:56).
Tikras puolimo uraganas šilutiškius užklupo paskutiniame kėlinyje. Palangiškiai per dešimt minučių pelnė net 39 taškus, jų pranašumas vienu metu siekė 36 taškus, o susitikimą šeimininkai užbaigė triuškinama pergale.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Titas Januševičius, kuris per beveik 21 minutę pelnė 22 taškus (3/6 dvit., 3/3 trit., 7/7 baud.), išprovokavo 5 pražangas ir surinko 26 naudingumo balus.
Naudingiausias Palangos ekipos žaidėjas buvo Williamas Jenkinsas, per 29 minutes pelnęs 19 taškų, atkovojęs 6 ir perėmęs 4 kamuolius, išprovokavęs 7 pražangas bei surinkęs 30 naudingumo balų.
Net septyni Palangos komandos krepšininkai surinko dviženklį taškų skaičių.
Šilutės ekipoje išsiskyrė Rokas Jocys, kurio sąskaitoje 24 taškai (4/9 dvit., 2/4 trit., 10/11 baud.), 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 atkovoti kamuoliai ir 27 naudingumo balai.
Augustinas Mikštas pridėjo 18 taškų ir 6 atkovotus kamuolius, o Martynas Zigmantavičius surinko 16 taškų bei atkovojo 7 kamuolius.
Palangiškiai itin efektyviai atakavo iš dviejų taškų zonos, realizuodami net 33 dvitaškius iš 46 (71,7 proc.).
Šeimininkai taip pat gerokai pranoko varžovus pagal greitosiose atakose pelnytus taškus (31:10), taškus po varžovų klaidų (26:5) bei atsarginių žaidėjų indėlį (47:12).
„Palanga“: Titas Januševičius 22, Williamas Jenkinsas 19, Julius Jucikas 15, Rokas Ūzas ir Matas Vaitkus po 13, Gediminas Leščiauskas 12, Antanas Udras 10, Arminas Cane’as 9.
„Šilutė-PDS.lt“: Rokas Jocys 24, Augustinas Mikštas 18, Martynas Zigmantavičius 16, Frederickas Gatesas 10, De’Marco Bethea 5, Vitoldas Gavėnia 3, Irmantas Grikšelis ir Tomas Balčiūnas po 2.
Penkis tritaškius pataikęs A.Gydra padėjo „M Basket“ triumfuoti Kretingoje
Antrąją pergalę iš eilės URBO-NKL čempionate iškovojo Mažeikių „M Basket“ (5/11). Mažeikiškiai savaitės rungtynėse išvykoje 87:76 (22:15, 23:21, 24:23, 18:17) įveikė Kretingos „Kretingą-FlexBlow“ (2/13), kuriai tai buvo penktasis pralaimėjimas iš eilės.
Rungtynių pradžioje abi komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, o kretingiškiai buvo įgiję trijų taškų pranašumą. Vis dėlto antroje pirmojo kėlinio pusėje iniciatyvą perėmė svečiai, kurie po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 22:15.
Antrajame ketvirtyje mažeikiškiai dar labiau atitrūko nuo varžovų, o jų pranašumas vienu metu siekė net 17 taškų. Iki ilgosios pertraukos šeimininkams pavyko kiek sumažinti atsilikimą (36:45).
Po pertraukos kretingiškiai mėgino priartėti prie varžovų, tačiau „M Basket“ išsaugojo rungtynių kontrolę. Trečiąjį kėlinį svečiai laimėjo 24:23 ir prieš lemiamą ketvirtį turėjo dviženklę persvarą (69:59).
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkams buvo pavykę sumažinti atsilikimą iki šešių taškų, tačiau mažeikiškiai iniciatyvos iš savo rankų nepaleido ir iškovojo penktąją sezono pergalę.
Kretingos ekipa šį sezoną vis dar lieka be pergalių savo sirgalių akivaizdoje.
Nugalėtojų gretose ryškiausiai spindėjo 37-erių Arvydas Gydra, kuris per beveik 26 minutes pelnė 20 taškų (5/6 trit., 5/6 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 26 naudingumo balus.
Artemas Lopuchovas prie pergalės prisidėjo 19 taškų ir 6 atkovotais kamuoliais, o Tautvydas Kupstas pelnė 17 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 23 naudingumo balus.
Netoli dvigubo dublio buvo Royce’as Williamsas, kurio sąskaitoje 11 taškų, 9 rezultatyvūs perdavimai, 5 atkovoti kamuoliai ir 23 naudingumo balai.
Kretingos komandoje išsiskyrė Jalenas Warrenas, per 31 minutę pelnęs 25 taškus (4/9 dvit., 4/7 trit., 5/5 baud.), atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojęs 3 kamuolius ir surinkęs 26 naudingumo balus.
Mantvydas Staniulis pataikė 5 tritaškius iš 9 ir surinko 18 taškų, Klaidas Metrikis pridėjo 12 taškų, o Justinas Tayloras Youngas pelnė 10 taškų ir atkovojo 8 kamuolius.
Mažeikiškiai gerokai taikliau atakavo iš dviejų taškų zonos, realizuodami 21 metimą iš 35 (60 proc.), kai kretingiškiai pataikė 12 iš 29 (41,4 proc.).
„M Basket“ taip pat laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (35:27) ir atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (16:12).
„M Basket“: Arvydas Gydra 20, Artemas Lopuchovas 19, Tautvydas Kupstas 17, Laurynas Klimas ir Royce’as Williamsas po 11, Ja’quavianas Florence’as 4, Edgaras Preibys 3, Asa Kone 2.
„Kretinga-FlexBlow“: Jalenas Warrenas 25, Mantvydas Staniulis 18, Klaidas Metrikis 12, Justinas Tayloras Youngas 10, Rytis Zabita, Ernestas Bružas ir Domantas Šarauskas po 3, Emilis Einikis 2.
Devynis tritaškius susmeigęs K.Kokoška atvedė jurbarkiečius į dvyliktąją pergalę
Įspūdingą taiklumą iš toli demonstravęs Karolis Kokoška padėjo Jurbarko „Jurbarkui-Kariui-Manvestai“ (12/2) iškovoti dvyliktąją pergalę URBO-NKL čempionate. Jurbarkiečiai išvykoje 104:93 (22:15, 29:24, 24:19, 29:35) įveikė Vilkaviškio „Perlą Go“ (6/10).
Rungtynių pradžioje aikštėje vyko lygi kova, tačiau jau pirmojo kėlinio viduryje iniciatyvą perėmė svečiai, kurie po pirmųjų dešimties minučių turėjo septynių taškų pranašumą (22:15).
Antrajame ketvirtyje jurbarkiečiai ir toliau diktavo rungtynių tempą, o per pirmąją susitikimo pusę pelnę 51 tašką į ilgąją pertrauką išėjo turėdami dviženklę persvarą (51:39).
Po pertraukos svečiai nemažino apsukų. Trečiąjį kėlinį laimėję 24:19, jurbarkiečiai prieš lemiamą ketvirtį pirmavo 75:58.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje Jurbarko ekipos pranašumas išaugo net iki 26 taškų, tačiau vilkaviškiečiai ginklų nesudėjo ir ėmė mažinti atsilikimą.
Per paskutines dešimt minučių šeimininkai pelnė net 35 taškus, tačiau solidesnės intrigos atkurti nepavyko – beveik 39 minutes pirmavę jurbarkiečiai išsivežė pergalę iš Vilkaviškio.
Nugalėtojų gretose įspūdingą pasirodymą surengė Karolis Kokoška, kuris per beveik 38 minutes pelnė 29 taškus (1/1 dvit., 9/14 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus.
Norbertas Giga prie pergalės prisidėjo 17 taškų, 8 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais, 2 blokais ir 25 naudingumo balais.
Solidžiai rungtyniavo ir Vytenis Lipkevičius, kurio sąskaitoje 15 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 24 naudingumo balai.
Adas Juškevičius pelnė 10 taškų ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus, o Vytenis Čižauskas pridėjo 9 taškus ir taip pat 6 rezultatyvius perdavimus.
Vilkaviškio ekipoje rezultatyviausias buvo Titas Pažarauskas, per beveik 29 minutes pelnęs 18 taškų, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 20 naudingumo balų.
Jordanas Staffordas pridėjo 13 taškų, o Emilis Bartninkas, Julius Rollinsas ir Deividas Žukauskas surinko po 11.
Pastarajam 11 taškų pelnyti pakako kiek daugiau nei 8 minučių, per kurias krepšininkas realizavo 3 tritaškius iš 4.
Jurbarkiečiai pasižymėjo itin efektyviu puolimu – pataikė 23 dvitaškius iš 32 (71,9 proc.) ir 13 tritaškių iš 29 (44,8 proc.).
Svečiai taip pat užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (40:29) ir atliko net 33 rezultatyvius perdavimus, kai vilkaviškiečiai jų atliko 19.
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Karolis Kokoška 29, Norbertas Giga 17, Vytenis Lipkevičius 15, Adas Juškevičius 10, Vytenis Čižauskas ir Justas Nausėdas po 9, Saulius Kulvietis 8, Mindaugas Stašys 7.
„Perlas Go“: Titas Pažarauskas 18, Jordanas Staffordas 13, Emilis Bartninkas, Juliusas Rollinsas ir Deividas Žukauskas po 11, Paulius Danisevičius 9, Justinas Marcinkevičius ir Benas Bagdonavičius po 8, Šarūnas Knyšius ir Gustas Kučinskas po 2.
14 taškų deficitą panaikinęs „Olimpas“ sutriuškino „Atletą“
URBO-NKL čempionate įspūdingą pasirodymą po ilgosios pertraukos surengęs Plungės „Olimpas“ savo aikštėje 99:76 (20:27, 24:15, 26:17, 29:17) įveikė Kauno rajono „Atletą“. Prie šeimininkų pergalės svariai prisidėjo septynis tritaškius pataikęs Thomas Deangelo Milesas.
Rungtynes kur kas sėkmingiau pradėjo svečiai, kurių pranašumas pirmajame kėlinyje buvo išaugęs net iki 14 taškų. Vis dėlto plungiškiai dar iki ketvirčio pabaigos atsilikimą sumažino perpus (20:27).
Antrajame kėlinyje „Olimpas“ perėmė iniciatyvą ir panaikino svečių turėtą persvarą. Šį ketvirtį šeimininkai laimėjo 24:15, o į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami dviem taškais (44:42).
Po pertraukos Plungės ekipa toliau didino atotrūkį. Trečiajame kėlinyje šeimininkai pelnė 26 taškus, varžovams leido surinkti 17 ir prieš lemiamą ketvirtį jau turėjo dviženklį pranašumą (70:59).
Ketvirtajame kėlinyje „Olimpas“ galutinai perėmė rungtynių kontrolę. Plungiškių persvara vienu metu siekė net 25 taškus, o antrąją susitikimo pusę šeimininkai laimėjo net 55:34.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Thomas Deangelo Milesas, kuris per 28 minutes pelnė 28 taškus (3/3 dvit., 7/11 trit., 1/1 baud.), atkovojo 6 kamuolius, perėmė 2 kamuolius ir surinko 30 naudingumo balų.
Jam puikiai talkino Emmanuelis Jamiasas Byrdas, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 5 kamuolius, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 29 naudingumo balus.
Najeebas Ali Muhammadas pridėjo 12 taškų, Ignas Razutis – 11 taškų, 6 rezultatyvius perdavimus ir 4 perimtus kamuolius, o Žygimantas Bartašius pelnė 10 taškų bei atkovojo 9 kamuolius.
„Atleto“ gretose rezultatyviausias buvo Ąžuolas Hopenas, pelnęs 16 taškų, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 21 naudingumo balą.
Naudingiausiai svečių komandoje rungtyniavo Justas Sadauskas, kurio sąskaitoje 15 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 26 naudingumo balai. Aistis Lukoševičius pridėjo 13 taškų.
Vienu ryškiausių šeimininkų pranašumų tapo tolimi metimai. „Olimpas“ realizavo 13 tritaškių iš 28 (46,4 proc.), o „Atletas“ pataikė vos 5 iš 24 (20,8 proc.).
Plungiškiai taip pat laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (41:31), o nuo suolo pakilę šeimininkų krepšininkai pelnė net 51 tašką, kai svečių atsarginiai žaidėjai surinko 22.
„Olimpas“: Thomasas Milesas 28, Emmanuelis Byrdas 23, Najeebas Muhammadas 12, Ignas Razutis 11, Žygimantas Bartašius 10, Motiejus Maziliauskas 6, Modestas Jurkaitis 4, Orestas Šeputis 3, Vladyslavas Mustiaca 2.
„Atletas“: Ąžuolas Hopenas 16, Justas Sadauskas 15, Aistis Lukoševičius 13, Vytautas Meištas ir Šarūnas Morkevičius po 7, Neidas Linartas 6, Titas Didžgalvis ir Arnas Vaištaras po 5, Naglis Rutkauskas 2.
„Žalgirio-2“ sugrįžimą atlaikę kėdainiečiai pergalingai finišavo Kaune
Šeštąją pergalę URBO-NKL čempionate iškovojo „Kėdainiai“ (6/10), kurie išvykoje 91:81 (23:17, 22:17, 18:23, 28:24) įveikė Kauno „Žalgirį-2“ (5/10).
Rungtynių pradžioje aikštėje vyko permaininga kova. Jaunieji žalgiriečiai buvo įgiję penkių taškų pranašumą, tačiau pirmojo kėlinio antroje pusėje iniciatyvą perėmė svečiai, kurie po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 23:17.
Antrajame ketvirtyje kėdainiečiai išlaikė iniciatyvą ir dar labiau padidino atotrūkį. Į ilgąją pertrauką svečiai išėjo turėdami 11 taškų persvarą (45:34).
Po pertraukos Kėdainių ekipos pranašumas buvo išaugęs iki 14 taškų, tačiau kauniečiai nepasidavė. Trečiąjį ketvirtį šeimininkai laimėjo 23:18 ir prieš lemiamą kėlinį atsiliko šešiais taškais (57:63).
Ketvirtajame kėlinyje jaunieji žalgiriečiai visiškai panaikino atsilikimą ir net trumpam persvėrė rezultatą savo naudai, tačiau rungtynių pabaigoje tvirčiau sužaidė kėdainiečiai.
Svečiai susigrąžino iniciatyvą, vėl susikrovė dviženklę persvarą ir iš Kauno išsivežė pergalę.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo dvigubą dublį surinkęs Evaldas Džiaugys, kuris per 29 minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir surinko 22 naudingumo balus.
Naudingiausias Kėdainių ekipos krepšininkas buvo Medas Kuprijanovas, pelnęs 16 taškų, atkovojęs 6 kamuolius, atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus, perėmęs 3 kamuolius ir surinkęs 27 naudingumo balus.
Ignas Lukošius pridėjo 14 taškų (7/8 dvit.), 7 atkovotus kamuolius ir 24 naudingumo balus, o Laurynas Danielius taip pat pelnė 14 taškų (4/9 trit.).
Kauno komandoje išsiskyrė Nojus Mištautas, kuris per 22 minutes pelnė 22 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus.
Dominykas Urbonavičius pridėjo 14 taškų, Jokūbas Kukta – 12, Dovydas Jakštonis – 11, o Majus Bulanovas – 10.
Solidžiai komandos draugams progas kūrė ir Danielius Jasikevičius, kuris per 21 minutę pelnė 5 taškus bei atliko net 8 rezultatyvius perdavimus.
Kėdainiečiai gerokai užtikrinčiau rungtyniavo po krepšiais – laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (53:38) ir realizavo 31 dvitaškį iš 50 (62 proc.), kai žalgiriečiai pataikė 20 iš 45 (44,4 proc.).
Svečiai taip pat atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (25:18), pelnė dvigubai daugiau taškų greitosiose atakose (18:9), o po varžovų klaidų surinko 20 taškų, kai kauniečiai – vos 8.
„Kėdainiai“: Evaldas Džiaugys 19 (11 atk. kam.), Medas Kuprijanovas 16 (27 naud. bal.), Ignas Lukošius ir Laurynas Danielius po 14, Justas Tamulis 11, Amiras Malekas 8, Paulius Semaška 6, Matas Razbadauskas 3.
„Žalgiris-2“: Nojus Mištautas 22, Dominykas Urbonavičius 14, Jokūbas Kukta 12, Dovydas Jakštonis 11, Majus Bulanovas 10, Danielius Jasikevičius 5 (8 rez. perd.), Gabrielius Krivas ir Titas Lavrinovičius po 3, Martynas Barzdaitis 1.
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