Lietuvis žaidė geriausią sezono mačą: per 25 minutes pelnė 16 taškų (4/7 dvit., 2/2 trit., 2/6 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, provokavo 4 pražangas, 2 kartus prasižengė, rinko 19 naudingumo balų.
Jo komandoje rezultatyvesnis (19) buvo tik Johnny Davisas, 16 taškų rinko buvęs žalgirietis Mattas Mitchellas.
Nugalėtojams 19 taškų rinko Malachi Flynnas, 16 – kitas buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh.
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