„Klubas atsisveikina su vyr. treneriu Karoliu Abramavičiumi. Linkime sėkmės kitoje karjeros stotelėje“, – skelbiama Vilkaviškio klubo pranešime.
Specialistas į Suvalkiją grįžo šią vasarą, nors Vilkaviškio ekipoje jau darbavosi 2020–2022 metais, o vėliau buvo pasukęs į moterų treniravimą. 36-erių strategas yra treniravęs ir Lietuvos jaunimo rinktines, dvejus pastaruosius metus dirbo Liuksemburge.
K.Abramavičiaus vadovaujama ekipa šį Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezoną per 16 rungtynių iškovojo 6 pergales, patyrė 10 pralaimėjimų ir šiuo metu turnyrinėje lentelėje užima 11-ąją vietą.
Vilkaviškiečiai šį sezoną savo aikštėje pasiekė 5 pergales ir patyrė 3 nesėkmes, o išvykose laimėjo vos vienerias rungtynes iš aštuonerių. „Perlas Go“ vidutiniškai per susitikimą pelno po 83,7 taško, o į savo krepšį praleidžia po 87,4 taško.
Artimiausias rungtynes „Perlas Go“ žais antradienį (lapkričio 24 d.), kai 18.05 val. išvykoje susitiks su Alytaus „Patriotais“ (8/8).
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