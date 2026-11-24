Netikėtas rezultatas užfiksuotas Turkijoje. Stambule vietos „Galatasaray“ 1:0 nugalėjo „Aston Villa“ komandą.
Pergalingas rungtynių įvartis krito 77-ąją minutę, o jo autorius Denizas Gulas.
Tokiu pačiu rezultatu pasibaigė ir dvikova Norvegijoje. Ten „Bodo/Glimt“ 1:0 palaužė „LASK“.
Šiose rungtynėse nedaug trūko, kad dvikova pasibaigtų lygiosiomis. Pergalę savo komandai Andresas Helmersenas išplėšė jau per pridėtą laiką.
Šiandien laukia dar 7 Čempionų lygos rungtynės.
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