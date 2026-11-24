Kaip pranešė „Kelių priežiūra“, šiuo metu didžiausia plikledžio tikimybė numatoma rytuose, bet slidi kelio danga gali susidaryti ir kituose Lietuvos regionuose.
Pasak bendrovės, valstybiniuose keliuose prevenciškai barstomos slidumą mažinančios medžiagos. Nuolat stebima dangos būklė, oro sąlygų pokyčiai, kad darbai būtų operatyviai organizuojami ten, kur jų labiausiai reikia.
Didesnio atsargumo raginama laikytis važiuojant tiltais, viadukais, miškingomis vietovėmis ir mažesnio eismo intensyvumo kelių ruožais.
Taip pat vairuotojams patariama kelionėms skirti daugiau laiko, rinktis saugų greitį, laikytis didesnio atstumo nuo kitų transporto priemonių ir vengti staigių manevrų.
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