Skirtumas tik tas, kad sunkiausiose pasaulio lenktynėse sportininkų niekas nelaiko įkaitais. Jie patys, puikiai žinodami, kokie pragariški išbandymai laukia, kasmet savanoriškai grįžta į dykumą.
2027-ųjų Dakaro starte bus ir motokroso virtuozas Dovydas Karka. Bus nepaisant debiutinėse lenktynėse užgriuvusios lavinos problemų su sveikata, riešo lūžio, technikos kaprizų, gniuždančio nuovargio ir tūkstančio akimirkų, kai norėjosi viską mesti. Klasikinis „Dakaro sindromo“ atvejis.
„Iš tiesų praėjusiame maratone kankinausi absoliučiai visas dienas išskyrus pačią pirmą, kai greičio ruožą įveikiau geru tempu ir be jokių incidentų. Tada spėjau ir pasimėgauti gera sportine forma, ir pasigrožėti Saudo Arabijos peizažais, ir neblogu rezultatu. Bet jau į antrą GR atvažiavau šlykščiai apsirgęs, po nemigo nakties, su 38 temperatūra, krečiamas šalčio ir labai aiškiai suvokdamas, kad vien pasiekti tos dienos finišą bus žvėriškai sunku. Kita vertus Dakare absoliučiai visiems gali nutikti ir kasmet nutinka rimtų dalykų. Aš nebuvau išskirtinis, todėl emocijoms aprimus tiesiog pasidžiaugiau gavęs nekasdienių patirčių ir pamokų, kaip kam reiktų ruoštis“, – atvirauja Dovydas.
Vardindamas ką konkrečiai pakeitė ir dar planuoja pakeisti 2027-ųjų Dakaro išvakarės, D. Karka pripažino, kad padarė klaidą „nusodinęs“ organizmą iki paskutinės akimirkos treniruotėse dirbdamas maksimaliais krūviais.
„Nors šįkart turėsiu treniruočių stovyklą Ispanijoje ir Maroke iki pat gruodžio vidurio, po to būtinai daugiau dėmesio poilsiui ir savo paties „baterijų“ įkrovimui. Antras dalykas – į Dakarą vešiuosi savo sporto mediką / kineziterapeutą. Traumų prevencija ir atsistatymas po sunkesnių etapų yra nepervertinamai svarbus dalykas. Nors praėjusiose lenktynėse olandų komandoje buvo toks specialistas, deja jis net su geriausiais ketinimais visais pasirūpinti nespėjo ir tai buvo rimta bėda. Jau dabar žinau, kad mano daktarus turės veiklos, nes per šį sezoną „parturėjau“ nedidele stuburo išvarža. T. y. pasiruošimas šiek tiek labiau skausmingas, nei norėtųsi, bet tikiuosi viskas bus gerai“, – pasakoja Dovydas.
Dar vienas pokytis pasirengimo maratonui programoje – darbas su psichologu. Atliekant tam tikrus psichosomatikos pratimus galima geriau pasirengti situacijoms, kai dėl sunkesnės emocinės būsenos ir fizinio nuovargio pradeda slopti dėmesio koncentracija, o drauge lėtėti važiavimo tempas.
„Šifruoti kelio knygą ir tiksliai naviguoti antroje kiekvieno greičio ruožo ir antroje visų lenktynių dalyje yra nepaprastai svarbu. Labai tikiuosi, kad tai ką darau dabar per treniruotes pasiteisins „kovinėmis“ sąlygomis“, – viliasi D. Karka.
Tai ką po praėjusio Dakaro sportininkas jau pakeitė ir kas su kaupu pasiteisino – technikos rokiruotė. Nuo „Honda“ persėdęs ant KTM, kurį viena prižiūrės stipriausių ralio-reido Lenkijos komandų „DUUST Rally Team“. Net su minimaliais pakeitimas nuo standartinių nustatymų KTM žirgas leidžia trasoje judėti akivaizdžiai greičiau ir jaustis užtikrinčiau.
Dovydas Karka būsimajame maratone startuos „Rally 2“ klasėje ir – jei Dakaro dievai bus bent kiek palankesni – viliasi finišuoti greičiausių penketuke.
Dovydo trofėjų galerija:
5 kartus Lietuvos čempionas (50cc, 65cc, 85cc, 250cc)
3 kartus Baltijos šalių čempionas 65cc klasėje 2013 m.
2 vieta ADAC MX MASTERS varžybose, Junior klasėje 2015 m.
13 vieta Europos čempionato etape EMX125 klasėje, Belgijoje, Lommelyje 2016 m.
19 vieta Europos čempionato etape EMX250 klasėje, Belgijoje, Lommelyje 2017 m.
4 vieta ADAC MX MASTERS tarptautinėse varžybose Vokietijoje 2023 m.
3 vieta Šveicarijos motokroso čempionate
2025 m. Lietuvos Cross Country ir Enduro E3 čempionas
2025 m. – 1 vieta „Rallye Breslau" ir 10 vieta „Rallye du Maroc"
2026 m. – 23 vieta bendroje motociklų įskaitoje „Dakar Rally“, 13 vieta – „Rally2“ klasėje
2026 m. – 19 vieta bendroje įskaitoje „Rallye OLA Energy du Maroc“ ir 11-a „Rally2“ įskaitoje.
6 kartus Lietuvos motokroso rinktinės narys
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