Turine pasibaigus ATP finalinio turnyro dvejetų varžyboms, S. Bolelli ir Andrea Vavassori surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė tiek nesėkmingą pasirodymą, tiek artėjančias Daviso taurės finalines kovas Bolonijoje.
Italų pora Turine patyrė tris pralaimėjimus ir nepateisino savo lūkesčių.
„Tikėjomės daugiau. Tikrai nesitikėjome trijų pralaimėjimų, tačiau susitikome su labai stipriomis poromis. Be to, itin greita kortų danga mums buvo kiek neparanki. Tokioje aikštelėje priimti varžovų padavimus yra sudėtingiau“, – kalbėjo A. Vavassori.
Jis taip pat apgailestavo dėl paskutinio pralaimėjimo prieš Keviną Krawietzą ir Timą Puetzą. Anot italo, tai buvo geriausias jų mačas turnyre, tačiau lemiamomis akimirkomis pritrūko kelių taškų.
Vis dėlto pagrindine spaudos konferencijos tema tapo S. Bolelli neįtraukimas į Italijos rinktinės sudėtį Daviso taurės finaliniam etapui. 41-erių tenisininkas buvo komandos, laimėjusios pastaruosius tris šio turnyro titulus, dalis. Jo vietą rinktinėje užėmė Matteo Berrettini.
„Žinoma, nusivyliau, tačiau taip gali nutikti. Italija turi daug labai stiprių žaidėjų, todėl kažkam teko likti už borto. Vakar Volandri man paaiškino savo sprendimą, aš jį priėmiau. Nelaikau jokio pykčio, esu ramus“, – sakė S. Bolelli.
Paklaustas, ar sprendimui galėjo turėti įtakos nesėkmingas pasirodymas ATP finaliniam turnyre, italas atsakė teigiamai.
„Taip, tai įmanoma“, – pripažino jis.
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