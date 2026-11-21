Dar šių metų kovą G. Frangulis pasipiršo buvusiai pirmajai pasaulio raketei. Specialiai jai sukurtą žiedą puošia 12 karatų smaragdas, o jo dizainą kūrė juvelyrė Isabela Grutman. Vis dėlto A. Sabalenkai apsilankius NBA rungtynėse tarp Jutos „Jazz“ ir Los Andželo „Lakers“, kameros užfiksavo, kad ant jos rankos nėra įspūdingo sužadėtuvių žiedo. Tai iškart paskatino gerbėjų diskusijas apie galimą poros santykių krizę.
Tennis star Aryna Sabalenka is in the building for Jazz/Lakers in LA 🎾 https://t.co/WLVb4la45z— NBA (@NBA) November 19, 2026
Į gandus nusprendė sureaguoti pats G. Frangulis. Atsakydamas į vieną iš „instagram“ įrašų, kuriuose buvo aptariamos galimos skyrybos, brazilas pasidalijo A. Sabalenkos nuotrauka. Joje tenisininkė demonstruoja ranką su aiškiai matomu sužadėtuvių žiedu ir rodo nepadorų gestą kamerai.
Pati A. Sabalenka taip pat pasidalijo bendromis nuotraukomis iš lėktuvo, kuriose pora linksmai reagavo į kilusį ažiotažą. Taip buvo galutinai išsklaidytos abejonės dėl jų santykių.
A. Sabalenkos ir G. Frangulio romanas prasidėjo 2024 metais. Jų pažintis užsimezgė verslo aplinkoje, kai Baltarusijos tenisininkė tapo brazilo įkurto prekės ženklo „Oakberry“ ambasadore. Tų pačių metų gegužę pora oficialiai patvirtino savo santykius.
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