Praėjusią vasarą I. Topuria prarado UFC lengvo svorio čempiono diržą. Turnyre prie Baltųjų rūmų jį sustabdė J. Gaethje. Po pralaimėjimo I. Topuriai prireikė laiko atsigauti, tačiau neseniai jis paskelbė grįžęs prie įprastų treniruočių ir pradėjo kalbėti apie galimą revanšą su amerikiečiu.
Jeigu tokia dvikova neįvyktų, I. Topuria taip pat norėtų pavasarį susikauti su ilgamečiu savo priešininku P. Pimblettu. Pirmadienį jis dar kartą pasiūlė surengti jų akistatą po bendro pasirodymo „The Ultimate Fighter“ projekte.
„Paddy ir aš tampame „The Ultimate Fighter“ treneriais. O tada aš jam nusuku galvą.
Antroji pagrindinė vakaro kova: Justinas Gaethje prieš Armaną Carukijaną.
Paskutinė preliminarios programos kova: Conoras McGregoras prieš Michaelą Chandlerį“, – socialiniuose tinkluose rašė I. Topuria.
Paddy and I coach The Ultimate Fighter. Then I rip his head off. Co-main event: Justin Gaethje vs. Arman Tsarukyan. Last fight on the prelims: McGregor vs. Chandler.— Ilia Topuria (@Topuriailia) November 23, 2026
Idėją dėl bendro sezono su I. Topuria dar praėjusį mėnesį iškėlė pats P. Pimblettas. Britas tuomet teigė, kad jų dalyvavimas padėtų sugrąžinti projekto populiarumą ir žiūrovų susidomėjimą. Jis taip pat žadėjo per šešias filmavimo savaites psichologiškai išvesti varžovą iš pusiausvyros.
Panašu, kad I. Topuria mielai priimtų šį iššūkį. Savo pasiūlymu jis ne tik pakurstė kalbas apie galimą akistatą su P. Pimblettu, bet ir pasišaipė iš kitų lengvo svorio kategorijos žvaigždžių.
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