Per pirmąsias 14 minučių nė vienai komandai atitrūkti nepavyko – 30:30. Tada sekė „Maccabi“ atkarpa 11:3, kuri leido įgyti kiek didesnį pranašumą – 41:33. Įpusėjus mačui komandas skyrė 7 taškai – 50:43.
Po didžiosios pertraukos svečiai dar pirmavo (58:51), bet tada sekė „Bayern“ spurtas 8:0 – 59:58. Šeimininkai nežymiai buvo priekyje ir po trijų kėlinių – 68:66.
Lemiamą atkarpą bavarai pradėjo 4 taškais (72:66), o 35-ąją minutę pirmavo 74:71, tačiau Tel Avivo komanda įmetė 10 taškų be atsako ir perėmė iniciatyvą – 81:74. „Bayern“ 4 minutes nesugebėjo pelnyti taškų, o kai pasižymėjo likus 30 sekundžių (77:83), išsigelbėti jau buvo pernelyg vėlu.
22 minutes žaidęs R.Jokubaitis pelnė 8 taškus (2/3 dvitaškiai, 0/2 tritaškiai, 4/6 baudos metimai), atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas, 3 sykius suklydo, kartą prasižengė ir surinko 9 naudingumo balus.
„Bayern“: Duane‘as Washingtonas ir Marjonas Beauchampas (3/6 tritaškiai) po 13, Andreasas Obstas 12 (2/7 tritaškiai), Justinianas Jessupas 10, Johannesas Voigtmannas (7 atk. kam.) ir Rokas Jokubaitis po 8.
„Maccabi“: Romanas Sorkinas 17 (4/6 tritaškiai, 5 atk. kam.), Jimmy Clarkas ir Yamas Madaras (4/6 tritaškiai) po 13, Kaetonas Wallace‘as 12 (5 atk. kam.), Kamaras Baldwinas 10 (0/5 tritaškiai).
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