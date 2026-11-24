Namuose žaidę „Man City“ atstovai du kartus turėjo vytis savo varžovus bet galiausiai dvikova baigėsi 2:2.
Po ramesnio pirmojo kėlinio, abi komandos po pertraukos kur kas aktyviau žaidė puolime. „Napoli“ iškart po pertraukos pavyko įgyti pranašumą. Įvarčiu pasižymėjo Rasmusas Hojlundas. Jis sugebėjo išvengti gynėjo ir surado tarpą oponentų gynyboje pataikydamas į vartus.
Išlyginamasis įvartis krito po to, kai „Manchester City“ įžaidė kampinį. Kamuolį gavęs Ayyoubas Bouaddi galingu šūviu nepaliko oponentams jokių vilčių.
Pranašumą „Napoli“ susigrąžino greitoje atakoje. Noa Langui po puikaus komandos draugo perdavimo pavyko sėkmingai pataikyti į kamuolį ir šis suspurdėjo vartų tinkle.
Rungtynėms artėjant prie pabaigos Rayanas Cherki padėjo galutinį tašką rungtynėse, užfiksuodamas lygiąsias.
Po 5 turų kur kas geresnėje situacijoje yra „Manchester City“, kuri turi 10 taškų ir žengia 6 vietoje. „Napoli“ turi 4 taškus ir žengia vos 27.
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