Reikalavimas išlaikyti bazinio lygio lietuvių kalbos egzaminą privalomas ne tik maistą išvežiojantiems kurjeriams, bet ir visiems užsieniečiams, tiesiogiai bendraujantiems su klientais. Tai – medicinos ir grožio sričių specialistai, masažuotojai, sporto instruktoriai, pavežėjai.
Beje, lietuvių kalbos nereikalaujama iš Lietuvoje studijuojančių, tačiau nedirbančių užsieniečių, karo pabėgėlių ir aukštos kvalifikacijos specialistų.
Lietuvių kalbą mokosi ne visi
Laidos „Be Tabu“ komanda pabandė pasikalbėti su įvairias paslaugas teikiančiais užsieniečiais – kalbino juos lietuviškai ir aiškinosi, kiek jie supranta.
Štai su Ali iš Pakistano galima plačiau pabendrauti:
„Žinau, kaip pasakyti savo vardą: mano vardas yra Ali. Mano pavardė – Mianoki. Galiu paklausti, kaip jums sekasi, galiu pasakyti, kad esu iš Pakistano. Vis dar mokausi.“
Atulas lietuvių kalbos tarsi mokosi, tarsi nesimoko:
„Aš nekalbu lietuviškai. – Nekalbate, nesuprantate? Kiek laiko čia esate? – Vienerius metus. – Kodėl nesimokote lietuviškai? Nuo šių metų turime naujas taisykles. – Iš tiesų mokausi kalbos, bet nesusimokėjau už pamokas, todėl kol kas jų nelankau.“
Pavežėjas Ravšanas iš Azerbaidžano – tikras optimistas. Nors lietuviškų žodžių beveik nežino, lietuvių kalbą išmoks greitai.
„Kiek laiko Lietuvoje? – Dvejus metus. – Mokotės lietuviškai? – Taip. – Ir kaip sekasi? – Puikiai. – Ir kiek žodžių žinote? – Kol kas dar kelias savaites kursuose. – Sunku? – Ne.“
Sunkiausia tiems, kurių gimtoji kalba stipriai skiriasi nuo lietuvių
Visoje Lietuvoje vyksta kursus, kur atvykėliai iš tiesų bando išmokti lietuvių kalbos.
Mokytoja Aistė sako, kad A1 lygio kursai, kuriuose įgyjami tik baziniai kalbos įgūdžiai, trunka 19 savaičių – iš viso 120 akademinių valandų. Tačiau ne visi kalboms vienodai imlūs.
„Lietuvių ir rusų kalbos savo struktūra yra labai panašios. Žmonėms, kalbantiems rusiškai, nereikia aiškinti, kas yra galūnės, priešdėliai – jie puikiausiai tai žino. Nereikia aiškinti, kas yra linksnis ir kodėl keičiasi galūnė. Žmonėms, kalbantiems angliškai ar arabiškai, tai – tikras kosmosas. Jie nesupranta, kodėl taip yra“, – pasakoja lietuvių kalbos mokytoja Aistė.
Bent šiems penkiems vyrams, kurie šiandien atėjo į pamoką, motyvacijos netrūksta. Jie tiki, kad išmokus kalbą bus lengviau gyventi Lietuvoje ir susirasti geresnį darbą.
Lietuvių kalbos besimokantis kirgizas Anzušas sako, kad mokosi lietuvių kalbos, nes taip bus lengviau susirasti geresnį darbą.
„Mano vardas – Anzušas. – Iš kur esate? – Iš Kirgizijos. – Kada atvažiavote į Lietuvą? – Ketverius metus dirbu Lietuvoje. – Ką dirbate? – Vairuotojas. – Ar sunki lietuvių kalba? – Sunki, bet jau suprantu. Kalbėti sunku, sakyti žodžius sunku. – Ar yra sunkių žodžių? – Yra: „Užsisekite diržą savo saugumui.“
Mano, kad reikalavimai – per švelnūs
Vis dėlto lietuvių kalbos besimokančių užsieniečių – mažuma. Nedaug ir tokių, kurie turi Nacionalinės švietimo agentūros išduotus išlaikyto kalbos egzamino pažymėjimus.
„Esame gavę maždaug 30 tokių skundų ir pateikę apie 25 privalomuosius nurodymus per tam tikrą terminą išlaikyti valstybinės kalbos egzaminą ir pateikti Nacionalinės švietimo agentūros išduotą pažymėjimą“, – teigia Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka.
Pati Valstybinės kalbos inspekcija rengti reidų ir egzaminuoti užsieniečių negali. Ji tik priima skundus ir tikrina, ar atvykėlis turi reikiamą dokumentą. Inspekcijoje dirba vos šeši specialistai.
„Mūsų siekiamybė – kad ateityje galėtume, kaip, tarkime, Estijos kalbos inspektoriai, patys įvertinti, kaip žmogus moka kalbą. Tačiau kol kas tokios teisės neturime. Vienintelis galiojantis dokumentas yra Nacionalinės švietimo agentūros išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad egzaminas išlaikytas tam tikru lygiu“, – sako A. Valotka.
Pričiuptas lietuvių kalbos egzamino neišlaikęs užsienietis iš pradžių įspėjamas ir per tris mėnesius privalo užsirašyti į kursus. Vėliau gali būti skiriama bauda nuo 60 iki 140 eurų. Tiesa, per beveik metus dar nė vienas žmogus jos nėra gavęs.
Pasigenda darbdavių iniciatyvos
Su individualia veikla dirbantys užsieniečiai – kurjeriai ir pavežėjai – darbdaviui neprivalo pateikti informacijos apie savo kalbos žinias.
„Platformos, bent jau mano žiniomis, iš esmės nelabai ką tikrina. Tik nuo 2028 metų atsiras reikalavimas tikrinti pavežėjų kalbos pažymėjimus. Tai, išduodant naują licenciją, vykdys Lietuvos transporto saugos administracija“, – komentuoja pavežėjų organizacijos atstovas Dalius Rudokas.
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dalį atsakomybės perkelia darbdaviams.
„Dėl kontrolės turime įpareigoti darbdavius. Darbdavys turi pradėti nuo kontrolės – jis gali priimti arba nepriimti žmogaus į darbą. Jeigu žmogus neturi bazinių žinių, tiesiog nepriimti jo dirbti“, – sako M. Sinkevičius.
Kalbos inspekcijos viršininkas mano, kad nepakantesni turėtų būti ir patys piliečiai.
„Padėti galima vieną kartą, padėti galima du kartus. Bet jeigu žmogus trejus, ketverius, penkerius ar net penkiasdešimt metų gyvena Lietuvoje ir neišmoksta lietuvių kalbos, tuomet turėtume galvoti ne apie pagalbą, o mažiausiai apie savigarbą“, – teigia A. Valotka.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.