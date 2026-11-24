Nepaisant nesėkmingo pirmojo kėlinio, „Real“ namuose 4:1 susitvarkė su PSV klubu.
Pirmasis rungtynių kėlinys visiškai priklausė svečiams. „Real“ po jo galėjo džiaugtis, jog turėjo tik vieno įvarčio deficitą, nes PSV turėjo ne vieną gerą progą pasižymėti.
Įmušti įvarčio iš žaidimo svečiai nesugebėjo. Jiems pavyko realizuoti 11 m. baudinį, o tai padarė Ivanas Perisičius.
Po pertraukos „Real“ atliko tris keitimus ir pakeitė rungtynių eigą. Vos po penkių minučių Federico Valverde jau lygino rezultatą.
Dar po dešimties minučių „Real“ jau buvo priekyje. Jude`as Bellinghamas pademonstravo įspūdingą techniką, kai dukart išlaikęs kamuolį ore, jo nenuleisdamas atliko suktą smūgį į tolimąjį vartų kampą.
Įsibėgėjusiam „Real“ traukiniui vėliau dublį pridėjo ir Kylianas Mbappe. Paskutinį komandos įvartį pelnė trijų mėnesių įvarčių sausrą klube nutraukės Vinicius Junioras.
Su 15 taškų „Real“ pirmauja Čempionų lygos grupės etape.
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