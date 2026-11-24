TV3 televizijos laidos „Be tabu“ komanda kalbino geriausiai atpažįstamus Seimo narius.
Estijos parlamentaras džiaugiasi, kad dėl šukuosenos jį visi žino ir ji gal net padės laimėti rinkimus. O kaip pas mus? Ar Seimo nariai pasiryžę bet kam dėl žinomumo?
Mūsų Seime išskirtinę šukuoseną turi Lina Šukytė-Korsakė. Tai irgi jos vizitinė kortelė.
„Taip, mano šukuosenai irgi yra daugiau kaip 20 metų. Ir iš tikrųjų, padedama kirpėjos, pati ją sugalvojau, nes vis tiek turi turėti savo stilių. Aš nenoriu būti kaip visi. Aišku, komentarų ir socialiniuose tinkluose sulaukiu, žmonėms labai rūpi, kaip mano plaukai atrodo, bet aš į tai, kaip sakoma, neimu į galvą. Tai yra mano“, – sako L. Šukytė-Korsakė.
Linos šukuoseną dažnai pačiupinėti bando kolegos. Kaip kokioje pradinėje mokykloje:
„Visada, visada bando, žinokit, ir patempti, ir pačiupinėti, ir supinti man kasą. Taip, taip yra, žinokit, ir kolegos Seime.“
Prisiminė išvaizdos pokyčius
Anksčiau išskirtinę šukuoseną turėjo ir dar vienas Seimo narys – Algirdas Butkevičius didžiavosi didelėmis garbanomis.
„Taip, taip, čia aš buvau. O žinote, kaip praradau? Vaikščiojau be kepurės žiemą, kai buvo 20 laipsnių šalčio. Ir sportavau, ir išėjau, pajutau, kad plaunant galvą pradėjo labai slinkti plaukai“, – apie tai, kaip prarado garbanas, pasakoja A. Butkevičius.
Pokyčių Algirdo Butkevičiaus išvaizdoje yra ir daugiau – prieš keletą metų jis pasidarė akių operaciją ir dabar nebereikia nešioti akinių.
Seimo narys Algimantas Radvila ilgus metus turėjo išskirtinius ūsus.
„Ar sunku buvo nusiskusti tiek metų puoselėtus ūsus? – Tikrai su tuo susitaikyti buvo sudėtinga, nes atrodė ir taip nemaža ta nosis, bet kai nusiskutau, atrodė, ji žymiai didesnė. Tas buvo, bet paskui nieko, pripratau, ir atrodė viskas kaip ir normaliai“, – sako A. Radvila.
Į grožį investuoja ir Seimo narė Laura Asadauskaitė.
„Labai sunku pasakyti, bet tikrai išleidžiu, nes vis tiek stengiuosi kokybiškus drabužius nusipirkti. Kokybiški drabužiai dažniausiai būna tikrai gražūs. Vis tiek reikia ir savimi pasirūpinti, ir manikiūrą pasidaryti, ir plaukus susitvarkyti. Nu, vis tiek kainuoja tie dalykai, bet dabar tiksliai negaliu pasakyti. – Tai bendroje sumoje apie tūkstantį išleidžiate per mėnesį? – Manau, taip“, – komentuoja L. Asadauskaitė.
Makiažo visai nenaudoja dėl alergijų – sunku rasti net lūpų vazeliną
Agnė Širinskienė nuo pirmosios savo kadencijos išlaiko lygiai tokį patį įvaizdį. Nesidaro makiažo, nesidažo plaukų, nekeičia šukuosenos.
„Tikrai jaučiuosi gerai taip, kaip yra. Ir neplanuoju keisti, estų pavyzdžiu neseksiu, nors įdomu būtų, kaip atrodyčiau“, – juokauja A. Širinskienė.
Keisti Agnė norėtų tik makiažo klausimą, bet negali, nes yra jam alergiška.
„Gal ir norėčiau keisti makiažo klausimą, bet turiu didelę alergiją, tai tikrai vengiu priemonių. – Negalite nei tušo, nei pudros, nei kitų priemonių naudoti? – Taip, labai sunku surasti netgi vazeliną lūpoms, kuris nesukeltų alergijos. Visko būna, paprastai išberia. Vaistai yra, kurie padeda, be abejo, jeigu reakcija užtrunka ilgiau“, – atskleidžia A. Širinskienė.
Aišku, idealiame pasaulyje svarbiausia būtų politikų darbai, o ne jų išorė. Bet rinkėjams svarbu ir vidus, ir išorė.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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