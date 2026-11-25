Strategui iš Lietuvos tai buvo rungtynės prieš klubą, kuriame jis kaip treneris praleido tris sezonus.
Šeimininkai šiame mače jau vertėsi be traumą patyrusio Josho Nebo ir tai buvo trečioji katalonų klubo nesėkmė Eurolygoje iš eilės.
Pirmajame kėlinyje turkų ekipa buvo įgijusi 4 taškų pranašumą (14:10), bet katalonų klubas atsakė spurtu ir išsiveržė į priekį – 16:14. „Barcelona“ iki ketvirčio pabaigos padidino pranašumą – 28:21.
Antrąjį kėlinį spurtu 10:0 pradėjo „Fenerbahče“ ir išsiveržė į priekį – 31:28. Vis tik katalonų klubas išsijudino ir susigrąžino pranašumą (36:34), o po dviejų kėlinių šeimininkai priekyje buvo 6 taškais – 45:39.
Po pertraukos šeimininkai dar šiek tiek truktelėjo į priekį – 50:41. Netrukus katalonų klubas jau pirmavo dviženkliu skirtumu (59:47), o po trijų kėlinių „Barcelona“ buvo priekyje – 61:53.
Ketvirto kėlinio startas sėkmingesnis buvo Stambulo klubui, kuris priartėjo – 59:61. Shavonas Shieldsas tritaškiu išvedė į priekį „Fenerbahče“ (62:61), o netrukus Stambulo ekipa jau pirmavo 67:62. Likus žaisti tris minutes Š.Jasikevičiaus auklėtiniai pirmavo 71:69, o toliau svečių ekipa laikėsi ant Sh.Shieldso – 76:71. Pergalės svečiai neišleido – 83:77.
I.Sargiūnas per 11 minučių pelnė 4 taškus (1/1 dvit., 2/2 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, išprovokavo 2 pražangas, 2 kartus suklydo ir surinko 6 naudingumo balus.
„Barcelona“: Stanley Umude 18 (4/6 trit.), Tyrese’as Martinas (3/4 trit.) ir Justinas Minaya po 13, Justinas Robinsonas 12 (0/5 trit.).
„Fenerbahče“: Shavonas Shieldsas 26 (6 atk. kam.), Shane’as Larkinas 19 (6 kld.), Talenas Hortonas-Tuckeris 11 (0/4 trit.), Willas Clyburnas 7 (1/3 trit.).
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