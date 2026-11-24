25-erių transliuotojas turėjo tapti pagrindine kitų metų „Misfits Mania“ renginio žvaigžde. Apie savo sprendimą išbandyti jėgas bokse jis jau buvo paskelbęs socialiniuose tinkluose, o dabar aktyviai ruošiasi debiutui.
„Visiems paskelbiau, kad sutikau kovoti sausį. Papasakojau ir visą istoriją, kaip Mario išsisuko nuo kovos. Dabar jau jūsų eilė surasti man varžovą“, – pokalbyje su „Misfits“ vienu iš įkūrėjų ir KSI vadybininku Mamsu Tayloru kalbėjo M. Burtwistle'as.
Angry Ginge reveals he was set to FIGHT football legend Mario Balotelli on Misfits, but Balotelli has since pulled out and he’s now searching for a replacement opponent 👀 https://t.co/WO3ATkORFrREKLAMA— GBMC 🇬🇧 (@GreatBritishMC) November 22, 2026
Netrukus internete pasirodė vaizdo įrašai iš jo treniruočių. Juose „Angry Ginge“ demonstruoja darbą su bokso „letenomis“ ir smūgius į bokso kriaušę. Šie kadrai sulaukė nemažai sirgalių dėmesio, o daugelis komentatorių liko maloniai nustebinti jo įgūdžiais.
‼️ Angry Ginge’s 1st boxing session with Jamie Moore ahead of his fight on January 23rd at Misfits Mania 🥊 An opponent is expected to be determined (3-4 names on the list) in the next 2 days ⏳ https://t.co/a3LrACpUDhREKLAMAREKLAMA— IFN (@IfnBoxing) November 23, 2026
„Atrodo neblogai. Jis turi gerą trenerį, tad per kelias savaites jo technika dar patobulės“, – rašė vienas gerbėjas.
Kitas pridūrė, kad, turint omenyje ribotą pasirengimo laiką, M. Burtwistle'as atrodo tikrai neblogai, o trečias teigė, jog transliuotojas turi stiprų smūgį.
Tiesa, ne visi buvo tokie optimistiški. Kai kurie pastebėjo, kad jo judėjimas ringe ir smūgių technika atrodo gana neįprastai, nors fizinė jėga ir sudėjimas gali tapti privalumu.
Ruoštis kovai „Angry Ginge“ padeda patyręs treneris Jamie Moore'as, anksčiau dirbęs su tokiais žinomais boksininkais kaip Carlas Framptonas ir Jackas Catterallas.
Kol kas neaišku, kas taps naujuoju jo varžovu. M. Tayloras tikino jau turintis kelis kandidatus.
Tarp galimų priešininkų minimas ir Anglijos futbolo pasaulyje žinomas Wayne'as Bridge'as, kuris 2025 metų sausį turėjo kovoti su KSI, tačiau pasitraukė po šio įžeidžiančių komentarų apie buvusią partnerę ir buvusį komandos draugą Johną Terry. Taip pat neatmetama galimybė, kad į ringą su M. Burtwistle'u žengtų kitas turinio kūrėjas Gymskinas.
Kol kas organizatoriai konkrečių kovų nepatvirtino, tačiau žada, kad renginyje pasirodys ne tik gerai pažįstami „Misfits“ veidai, bet ir keli visiškai netikėti svečiai.
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