Kroatijos pirmenybėse Justas Lasickas žaidė 59 minutes bei 58 minutę buvo įspėtas geltona kortele bei dėl to turės praleisti kitas rungtynes, o jo ginamas „Rijeka“ klubas šias rungtynes namuose 2:0 laimėjo prieš „Gorica“ klubą.
Italijos „Serie C“ lygoje vartininkas Titas Krapikas atrėmė šešis varžovų smūgius, bet praleido net keturis įvarčius ir jo ginamas „Sambenedettese“ klubas namuose 1:4 nusileido „Perugia“ klubui.
T. Krapikas 88 minutę dar buvo įspėtas geltona kortele, o „Perugia“ gretose Linas Mėgelaitis dėl traumos dar negali žaisti.
Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus į aikštę žengė jau per pridėtą rungtynių laiką ir penktą pridėto laiko minutę gavo geltoną kortelę, bet jo ginamas „Marsaxlokk“ klubas 1:0 palaužė „Hibernians“ klubo žaidėjus.
Portugalijos taurės rungtynėms nebuvo registruotas Eduardas Jurjonas, o jo klubas „Leca“ išvykoje po pratęsimo 2:4 pralaimėjo „Leiria“ klubui bei pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus.
Tuo metu pirmadienį antroje Albanijos lygoje Manfredo Ruzgio ginamas „Besa Kavaje“ klubas išvykoje 2:1 nugalėjo „Kastrioti“ klubo futbolininkus ir po šios pergalės su 21 tašku pakilo iki pirmos vietos.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.