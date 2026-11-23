Rungtynes taip pat kviečiama stebėti ir internetu:
„Šiuo metu artėjame prie geriausios savo sportinės formos šiame sezone ir norime mesti iššūkį vienai stipriausių pasaulio komandų. Labai džiaugiuosi, kad pasiekėme tokio lygio rungtynes. Savo žaidėjams noriu perduoti aiškią žinutę – į aikštę žengsime ne tik sužaisti rungtynių. Mes eisime kovoti dėl patekimo į kitą etapą“, – prieš laukiančią vakaro kovą sakė vyriausiasis kauniečių komandos treneris Dentinho.
„Benfica“ – vienas tituluočiausių Portugalijos ir Europos salės futbolo klubų, 2009-2010 m. sezono UEFA Čempionų lygos nugalėtojas ir dešimtkart Portugalijos čempionas.
Savo ruožtu „Kauno Žalgiris“ į aštuntfinalį pateko laimėjęs pagrindinio etapo grupę Liuksemburge. Lemiamose rungtynėse žalgiriečiai 7:4 įveikė „Differdange 03“ (Liuksemburgo) ekipą ir pirmą kartą su „Kauno Žalgirio“ vardu pateko tarp 16 stipriausių turnyro komandų.
„Tai – ypatingos rungtynės ne tik mūsų žaidėjams, bet ir Kaunui bei visai Lietuvai. Tokio lygio susitikimas mūsų mieste atkreipia tarptautinės salės futbolo bendruomenės dėmesį. Išvysti pilnutėlę Kauno sporto halę, kurioje mūsų žaidėjai varžysis aukščiausiu lygiu, būtų išties ypatinga“, – sako Dentinho.
Beje, vienas įdomesnių faktų apie vakaro akistatą ir yra susietas su „Kauno Žalgirio“ treneriu. Pasirodo, kad Dentinho ir pats yra rungtyniavęs „Benfica“ klube!
„Laikas „Benfica“ klube man buvo labai geras. Tai bus pirmas kartas, kai nuo išvykimo iš šio klubo stosiu prieš jį kaip varžovas. Su „Benfica“ esu iškovojęs titulų, tačiau reikšmingiausią savo salės futbolo karjeros etapą išgyvenau būtent „Kauno Žalgiryje“. „Benfica“ man visada išliks ypatingas klubas, tačiau šiandien mano širdis labiausiai priklauso „Kauno Žalgiriui“. Čia praleidau jau šešis sezonus ir labai laukiu šios svarbios Europos salės futbolo dvikovos“, – prideda vyriausiasis treneris.
Pirmosios rungtynės vyks lapkričio 23 d. Kauno sporto halėje, o atsakomoji dvikova – gruodžio 4 d. Lisabonoje.
Kaune sirgalių lauks ne tik aukščiausio lygio salės futbolas, bet ir specialus komandų pristatymas, muzikinis pasirodymas bei „Žalgirio“ šokėjos.
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