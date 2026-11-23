Prieš būsimas kovas D.Adomaitis pakomentavo Lietuvos rinktinės sudėtį bei būsimas akistatas.
„Manau, kad svarbiausia yra kalbėti apie tuos žaidėjus, kurie yra čia. Reikia koncentruotis į tai, ką turime“, – pokalbį pradėjo D.Adomaitis.
– I.Sargiūnas prisijungs tik trečiadienį. Ar turės bent vieną treniruotę?
– Tokia specifika. Ačiū Jasikevičiui. Ignas rodo labai didelį norą ir nuo pirmo pokalbio buvo aišku, kad jis bus.
– Kas paaiškėjo per paskutinę savaitę?
– Kiekvienas žaidėjas turi savo istoriją. Kas liečia traumas. Rokas Jokubaitis visą sezoną gydėsi traumą, dabar sugrįžo ir buvo įtemptame ritme. Bendravome su klubu ir matėme, kokį dėmesį klubas skiria jo krūviui, minutėms. Gavosi, kad jie praėjusią savaitę žaidė trejas rungtynes. Yra daug suprantamų dalykų ir žaidėjų sveikata yra vienas iš prioritetų.
– Ką svarbiausia nuveikti iki rungtynių?
– Viskas priklausys nuo žaidėjų. Bandysime prisitaikyti, kad žaidėjams tai nebūtų nauji dalykai. Daugiau visa informaciją susisteminti, kad ji būtų aiški. Dvi treniruotės ir ketvirtadienį rungtynės. Daugiau viskas bus apie emociją, sirgalius, vienas kito palaikymą. Teigiamas impulsas reikia, kad būtų.
– Ar nesate nusivylę tuo, kiek padėjo „Žalgiris“?
– Pasikartosiu, kad turime fokusuotis į tai, kas yra čia. Daug bendravome, buvo daug gerų pokalbių. Situacija yra kokia yra. Fokusuokimės į žaidėjus, kurie yra čia. Visi jie yra verti čia būti ir kai kurie iš jų žaidžia labai gerus sezonus.
– Kiek pats jaučiate įtampos?
– Jokios. Tai yra sportas, kokia gali būti įtampa? Gydytojai, gaisrininkai gali jausti įtampą. Turime vienas kitą tiesiog palaikyti.
– Ą.Tubelio nėra rinktinėje, taip pat nematome L.Ulecko, P.Danusevičiaus. Kaip vyko pasirinkimai šioje pozicijoje?
– Viską lėmė žaidėjų sveikata. Uleckas žaidė paskutines rungtynes, bet prieš tai nerungtyniavo. Buvo gavęs traumą. Vienas iš prioritetų buvo, kad tai būtų patyrę, sveiki ir geroje formoje esantys žaidėjai.
– Kaip matote įžaidėjo poziciją?
– Atsakymai bus tik treniruotėse. Lauksime serbų sudėties ir kokia žais jie. Žvelgsime, kad būtų kuo parankiau žaisti. Visų šansai vienodi, bet reikia konkuruoti ne tarp savęs, o su serbais.
– A.Butkevičiaus sulauksite tik antrose rungtynėse. Kaip vertinate jo sezoną?
– Treneriams labai patinka tokie žaidėjai. Jie labai svarbūs bendrame paveiksle. Jeigu ne Arnas, „Žalgiris“ neturėtų tiek pergalių. Kai turėjome informaciją, kad Musa jau rungtyniaus, tai Arno svarba išaugo dar labiau.
– Nuo ko priklausys J.Valančiūno dalyvavimas antrame mače?
– Nuo rungtynių su serbais ir nuo Jono susitikimo Madride.
– Jeigu pralaimime serbams, J.Valančiūnas nevyksta į Bosniją?
– Visi variantai yra įmanomi. Labiausiai norime, kad būtų sveikas ir laimėtume prieš serbus. Tada būtų paprastas pokalbis.
– Ar turite kažkokių žinių apie serbų sudėtį?
– Tiek kiek yra prieinama viešai. Norėtume, kad nebūtų Lietuvoje tokio bendravimo, koks ten vyksta tarp klubo ir federacijos. Kai emocijos paima viršų, galima pasakyti, ko nereikia. Mes esame maža tauta ir turime būti vieningi.
– Kaip daugiau įsivaizduojate „ketvirtą poziciją“?
– Yra Olisevičius, yra Masiulis, kuris gali žaisti. Radzevičius taip pat gali žaisti šioje pozicijoje, ypač žinant serbų sudėtį. Yra trys žaidėjai, kurie gali dengti šią poziciją, bandysime prisitaikyti.
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