Brazilijos talentas antrosiose rungtynėse iš eilės žaidė be keitimų – to nebuvo buvę nuo pat rugpjūčio mėnesio. Tai jau antras kartas per mažiau nei savaitę, kai Neymaras atsiduria dėmesio centre: vos prieš penkias dienas, nepaisant pergalės 1:0 prieš „Coritiba“, jis buvo praradęs savitvardą ir įsivėlęs į konfliktą su varžovų komandos sirgaliais.
Reaguodamas į pirmadienio mačo įvykius, Neymaras atvirai piktinosi teisėjo darbu ir akcentavo oponentų veiksmus.
„Manau, kad teisėjas darė viską, ką norėjo, – vertino „Santos“ kapitonas. – Jis nedalijo geltonų kortelių. Jei neklystu, dar pirmajame kėlinyje prieš mane buvo prasižengta daugiau nei dešimt kartų. Tai yra nepriimtina.“
Futbolininkas tęsė savo mintį pabrėždamas, kad varžovų žaidėjai likdavo nenubausti, o tai tiesiogiai atsiliepė galutiniam komandos rezultatui.
„Nežinau, kiek dar pražangų reikėjo, gal jie turi man sulaužyti koją? Aš varausi kamuolį, varžovas mane tempia, tranko, bet tai nėra pražanga, – dėstė brazilas. – Tai, kad esu techniškas ir galiu apžaisti varžovus, nesuteikia man jokio pranašumo, teisėjas privalo juos bausti. R. Abatti Abelis šiandien buvo labai prastas, tikrai labai prastas. Tai pakenkė mūsų komandai.“
Sužaidus 36 čempionato turus, „Santos“ ekipa turi surinkusi 50 taškų ir nuo ketvirtosios vietos, kuri garantuoja patekimą į kitos vasaros „Copa Libertadores“ turnyro atrankos varžybas, atsilieka vos keturiais taškais. Norint išsaugoti viltis pakilti aukščiau, komandai privalu laimėti abejas likusias sezono rungtynes.
Artėjant 2026 metų sezono pabaigai, Neymaro asmeninė statistika per 17 čempionato mačų siekia 8 pelnytus įvarčius ir 3 rezultatyvius perdavimus. Visos karjeros metu traumų kamuojamas puolėjas šį sezoną dėl sveikatos problemų jau praleido 15 susitikimų, o dar ketveriose rungtynėse negalėjo išbėgti į aikštę dėl drausminių nuobaudų.
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