Krepšinio kelią T.Cookas pradėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), o ryškesnį pėdsaką paliko studijuodamas ir žaisdamas Ajovos universitete. Per trejus NCAA sezonus puolėjas demonstravo nuoseklų progresą, o paskutiniaisiais metais vidutiniškai rinko 14,5 taško, 7,6 atkovoto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.
2019 metais T.Cookas žengė į profesionalų krepšinį ir pasiekė NBA. Stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje jis atstovavo Denverio „Nuggets“, Klivlando „Cavaliers“, Detroito „Pistons“, Bruklino „Nets“ ir Čikagos „Bulls“ klubams. NBA patirtį amerikietis kaupė ir G lygoje, kur rungtyniavo Oklahomos, Ajovos, Čikagos bei Solt Leik Sičio ekipose.
„Tyleris yra būtent toks žaidėjas, kokio mums reikėjo. Jis atsineša NBA ir aukščiausio lygio Europos krepšinio patirtį, o jo fizinis pajėgumas baudos aikštelėje suteiks mūsų komandai tai, ko jai trūko. Tikiu, kad Klaipėdos sirgaliai jį labai greitai pamils“, – sakė klubo sporto direktorius Branko Mirkovičius.
Vėliau T.Cookas savo karjerą perkėlė į Europą. 2023–2024 m. sezoną jis atstovavo Badalonos „Joventut“ klubui, su kuriuo rungtyniavo Ispanijos čempionate bei Europos taurėje. Europos turnyre amerikietis per 13 susitikimų vidutiniškai pelnė 9,5 taško, atkovojo 4,2 kamuolio ir atliko 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
2024–2025 m. sezoną puolėjas praleido Turkijoje, Denizlio „Merkezefendi“ komandoje. Čia T.Cookas tapo vienu pagrindinių ekipos žaidėjų – Turkijos čempionate per 24 rungtynes vidutiniškai rinko 15 taškų ir 6,8 atkovoto kamuolio.
Praėjusį sezoną amerikietis rungtyniavo Japonijoje, „Ibaraki Robots“ ekipoje, kur per 33 susitikimus vidutiniškai pelnė 12,9 taško, atkovojo 6,8 kamuolio ir atliko 2,7 rezultatyvaus perdavimo.
2026 metais Puerto Riko „Osos de Manatí“ gretose jis per 19 rungtynių vidutiniškai pelnė 12,8 taško, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
2026-2027 m. sezoną jis pradėjo Kinijoje, Jilino „Northeast Tigers“ komandoje, tačiau sužaidęs 8 rungtynes nusprendė palikti šią Azijos šalį.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.