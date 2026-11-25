„Mano šventimas po įvarčio? Labai džiaugiausi savo pelnytu įvarčiu. „Man City“ sirgaliai mane nušvilpė, tad pasakiau jiems, kad Mančesteryje yra tik vienas klubas“, – paaiškino R. Hojlundas.
„Napoli“ su „Man City“ užfiksavo rezultatyvias lygiąsias 2:2 ir iš Anglijos išsivežė vieną tašką. R. Hojlundas išliko optimistiškas, jog Italijos klubas gali pakeisti savo situaciją sezonui įsibėgėjus.
„Esame labai patenkinti savo žaidimu ir rezultatu. Iki šiol sezonas mums buvo sudėtingas, tačiau mūsų dar laukia ilgas kelias, todėl situaciją galime pakeisti. Turime išlikti pozityvūs, klausyti trenerio ir toliau sunkiai dirbti. Turėjome daug traumuotų žaidėjų, tačiau „Napoli“ atsigauna“, – teigė puolėjas.
„Napoli“ po 5 sužaistų rungtynių Čempionų lygoje turi savo sąskaitoje surinkusi vos 4 taškus ir rikiuojasi šiuo metu tik 27-oje turnyrinės lentelės vietoje.
Rasmus Hojlund celebration after scoring Man City..🔥 There's only one club in Manchester.. "Manchester United!!!🥺❤️" Once a red, always a Red..thank you Rasmus Hojlund 🧎 https://t.co/ubxOSX0B23— BIG DANIEL 🧉 (@MillyDanielUtd) November 25, 2026
🗣️ Rasmus Hojlund telling the Manchester City fans that there’s only one club in Manchester after scoring against them. https://t.co/IkekcWaJkq— SimplyUtd (@SimplyUtd) November 24, 2026
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