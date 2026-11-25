Prieš artėjančią dvikovą surengtoje spaudos konferencijoje V. Dambrauskas pabrėžė, kad tokiems mačams žaidėjų papildomai nuteikinėti nereikia.
„Tokiems mačams komandos motyvuoti nereikia, nes mūsų futbolininkai dar būdami vaikai svajojo Čempionų lygoje žaisti prieš „Barcelona“ ar Madrido „Real“, – dėstė V. Dambrauskas. – Komandą tokioms rungtynėms paruošti yra lengva. Visi nori žengti į aikštę ir būti maksimaliai pasirengę.“
Vertindamas varžovų pajėgumą, strategas pripažino, kad rasti silpnų vietų katalonų žaidime yra itin sudėtinga, tačiau akcentavo norą mėgautis futbolu ir siekį tobulėti.
„Azerbaidžaną pasiekė tituluotas varžovas, kurį pasaulyje žino visi, todėl man, kaip vyriausiajam treneriui, rasti silpnų vietų jų žaidime yra labai sunku, – vertino V. Dambrauskas. – Turime eiti į aikštę, mėgautis žaidimu ir pasistengti mesti orų iššūkį. Net jei atiduosime visas jėgas, pasiekti tokios komandos lygį mums kol kas neįmanoma, mes dar turime augti.“
Katalonijos klubui Baku mieste dėl traumos nepadės vienas ryškiausių talentų Laminas Yamalis. Pasak „Sabah“ vairininko, tai yra didelis praradimas vietos aistruoliams, bet ispanų gretose netrūksta ir kitų žvaigždžių.
„Šiek tiek apmaudu dėl Azerbaidžano sirgalių, kad tokia pasaulinio lygio žvaigždė neatvyko į Baku. Jis yra vienas geriausių planetos futbolininkų, tačiau „Barcelona“ gretose yra pakankamai kitų superžvaigždžių, todėl žaisti prieš tokį varžovą bus labai įdomu ir mes stengsimės pasirodyti iš geriausios pusės“, – pabrėžė treneris iš Lietuvos.
Paklaustas, ar tai svarbiausios rungtynės jo karjeroje, lietuvis atsakė neigiamai, pažymėdamas, kad jam visi mačai yra vienodai reikšmingi, o iš šios dvikovos tiesiog tikimasi įsimintino vakaro.
„Ne, tai nebus svarbiausias mano karjeros mačas, nes man visos rungtynės yra svarbios. Šiame susitikime iš mūsų niekas nieko nereikalauja, tačiau mes patys sau esame reiklūs, – kalbėjo V. Dambrauskas. – Nėra tokios komandos, kuri nepraleidžia ar kuriai neįmanoma įmušti. Mes įmušėme „Borussia“ ekipai, galime įmušti ir kitiems. Pelnyti įvartį prieš „Barcelona“ būtų puiki motyvacija, todėl norime pasimėgauti procesu, o visų laukia nuostabus vakaras, kurį tikrai atsiminsime.“
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