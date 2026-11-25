„Surengėme puikų pasirodymą. Tai, kaip žaidėme, galiu būti labai patenkintas, nes iš komandos vargu, ar galima reikalauti ko nors daugiau. Visgi akivaizdu, jog jaučiame, kad turėjome save apdovanoti kur kas labiau, kai parodėme tokį žaidimą ir susikūrėme tiek daug progų.
Visgi yra sėkmės elementas. Nekyla abejonių, kad buvome pranašesni, dominuojantys ir grėsmingi. Buvo nuostabu žiūrėti, bet tiesiog neįtikėtina, kad kartais kamuolys visgi neatsidurdavo vartų tinkle. Nežinau, galbūt tai yra susiję su mūsų mentalitetu“, – kalbėjo strategas.
Šios lygiosios pratęsė „Arsenal“ nepralaimėtų Čempionų lygos rungtynių skaičių iki 20, tačiau nutrūko „kanonierių“ 12 laimėtų susitikimų namuose serija.
„Arsenal“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 11 taškų ir šiuo metu rikiuojasi penktoje turnyrinės lentelės vietoje. Geriausiųjų aštuonetas iš karto patenka į Čempionų lygos aštuntfinalį.
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