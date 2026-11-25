Vartininko ekipa namuose 4:1 nugalėjo Irako „Al Zawraa” ekipą. Dž. Bartkus šiame mače atrėmė keturis varžovų smūgius, o vienintelį įvartį praleido jau tik 85 minutę.
Tuo metu Anglijoje užtikrintą pergalę pasiekė „Ipswich Town“ U-21 komanda, kuri net 5:0 sutriuškino „Bromley“ U-21 komandos futbolininkus. Nugalėtojų gretose Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes bei 56 minutę rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie antrojo savo ekipos įvarčio.
Londono „West Ham“ gretose lietuviškų šaknų gynėjas Airidas Golambeckis liko ant suolo, o saugas Divine Mukasa žaidė nuo 69 minutės, bet jų ginamas Londono klubas svečiuose 0:1 nusileido „Portsmouth“ klubui.
Šiaurės Airijos lygos taurės aštuntfinalio rungtynes startinėje sudėtyje pradėjo Nedas Mačiulaitis, o jo atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas po įspūdingos baudinių serijos įveikė „Glenavon“ klubą.
Lietuvis šiose rungtynėse nepasižymėjo, o pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiu rezultatu 2:2. Per pratęsimą „Carrick Rangers“ liko žaisti mažumoje dėl raudonos kortelės, tačiau viskas nusikėlė į baudinių seriją.
Joje abi ekipos mušė net po 11 smūgių, o „Carrick Rangers“ gretose sužibėjo vartininkas, kuris ne tik atrėmė paskutinį varžovų baudinį, bet ir pats realizavo savo baudinį. Galiausiai „Carrick Rangers“ baudinių serijoje triumfavo rezultatu 8:7.
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