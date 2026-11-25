Ketvirtadienį kai kur silpni krituliai. Naktį ir rytą vietomis rūkas, plikledis. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienį be žymesnių kritulių. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, Kuršių nerijoje apie 0, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
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