Anot specialistės, sulauksime kritulių ir žvarbaus šiaurės vėjo, tačiau naktį vėjas rims, o ciklonas trauksis ir silpnės.
„Visokių kritulių pabarstė, o šiandien dieną ir stipresniu ir žvarbiu šiaurinių krypčių vėjeliu pakedeno ciklono, vardu Wilka III-oji, vakarinė dalis.
Ciklonas trauksis į šiaurės rytus, silpnės, kiek stipresnis šiaurys vėjelis tik nakties pradžioje pūs, vėliau nurims“, – rašė ji.
Pasak sinoptikės, trečiadienį Lietuvoje išliks šalta – daug kur kris šlapdriba ir sniegas, o rytiniuose bei šiaurės rytiniuose rajonuose snigs gausiau.
„Vis dar šaltas, poliarinių platumų oras brausis, trečiadienio naktį ir dieną bus vėsiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose Lietuvos rajonuose, tad ir skirtingi krituliai kris, jei daug kur nedidelė šlapdriba su silpnu sniegeliu maišysis, tai šiaurės rytuose, rytuose dangus sniegą ir naktį ir dieną po truputį barstys“, – dalijosi E. Latvėnaitė.
Nuo ketvirtadienio įsivyraus sausi, ramūs, bet šalti orai, kritulių beveik nebus, tačiau vietomis gali formuotis rūkas ir plikledis.
„Nuo ketvirtadienio per Skandinaviją, Baltiją su sausesniais, ramiais, bet šaltais orais plėsis anticiklonas, vardu Manuel.
Ketvirtadienį dar galim labai nedidelių kritulių, daugiausia sniegelio kai kur sulaukti (skystoki užsilikusio atmosferos fronto debesys dar klaidžios), nuo penktadienio jau be kritulių. Sausi, ramūs, bet šalti orai bus ir savaitgalyje ir pirmadienį.
Plikledis slidžiais spąstais grasins, kartais rūkai nusidrieks, kartu su šaltuku augalus pasidabruos ar ant paviršių raštus paišys“, – informavo sinoptikė.
E. Latvėnaitės teigimu, nuo antradienio numatomi orų pokyčiai – stiprės vėjas, grįš krituliai, o dėl lijundros keliuose ir ant šaligatvių gali būti itin slidu.
„Pagal dabartinius duomenis, didesnės ir pavojingesnės orų permainos turėtų jau nuo antradienio dienos prasidėti. Pūs jau stipresnis vėjas-antradienį pietinių krypčių, vėliau suksis į pietvakarius.
Vėl kritulių sulauksim, jau ne tik mišrių, bet ir lietaus, tad ar šlapdribai ar lietui ant šalto paviršiaus krentant lijundra jį padengs, bus pavojingai slidu. Prognozes tikslinsim ir kuo skubiau pranešim“, – rašė ji.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 25 d., protarpiais nedideli krituliai, nakties pradžioje dar šlapdriba su sniegu maišysis, vėliau jau nedidelis sniegas kris, įdienojus be ženklesnių kritulių. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių nakties pradžioje 6–11 m/s, vėliau 4–8 m/s, dieną nepastovus 2–6 m/s. Naktį vakarinėje Lietuvos pusėje –1, 1°C, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose –2–4°C, dieną dieną 2, –2°C, šalčiau bus rytinėje Lietuvos pusėje.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., dar gali šiek tiek kai kur pasnyguriuoti, dieną šiauriniuose rajonuos viena kita šlapia snaigė įsimaišys. Naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni vakariniuose rajonuose, šerkšnas, šarma paviršius sidabru nubalins, daug kur plikledis ne tik naktį , bet ir dieną. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –2–6°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 3, –2°C, vėl šalčiau bus rytinėje Lietuvos pusėje.
Penktadienį, lapkričio 27 d., be kritulių. Naktį kai kur rūkas, šerkšnas. Daug kur plikledis, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, šilčiausia Kuršių nerijoje 0, –3°C, dieną 1, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną minus 1-3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be kritulių. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį –7–10°C, dieną –1–3°C.
Pirmadienį, lapkričio 30 d., be kritulių. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį –6 iki –11°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną –1, iki –3°C.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.