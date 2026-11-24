„Šiandien daugelyje rajonų iškrito daug kritulių. Keliai ir šaligatviai šlapi, o temperatūra artimiausią naktį jau bus neigiama. Tad plikledžio artimiausią naktį ir rytoj rytą daug kur laukiame“, – Eltai sakė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vyriausiasis sinoptikas Tadas Kantautas.
Jis paaiškino, kad šiuo metu oro temperatūra visoje Lietuvoje yra teigiama, todėl orų sąlygos kol kas išlieka įprastos šiam metų laikui. Vis dėlto naktį temperatūrai nukritus žemiau nulio, ant drėgnų kelių ir šaligatvių gali susiformuoti plonas ledo sluoksnis.
Pasak T. Kantauto, tarnybos jau yra išsiuntusios perspėjimą dėl numatomo plikledžio, tačiau tai, kokio masto jis bus, priklausys ir nuo kelių priežiūros tarnybų darbo.
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